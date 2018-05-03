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Китайская товарная биржа BOCE намерена купить более 25% ПФТС
09:29 03.05.2018 |
Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) намерена купить более 25% акций фондовой биржи ПФТС.
Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.
В свою очередь в Антимонопольном комитете (АМКУ) сообщили, что 3 мая состоится заседание, в ходе которого АМКУ намерен рассмотреть предоставление предварительных выводов о покупке BOCE акций фондовой биржи ПФТС.
Как сообщали Українські Новини, в июле прошлого года стало известно, что Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) была намерена купить "Украинскую биржу".
При этом в компании Dragon Capital, которая является акционером "Украинской биржи", подтвердили намерение BOCE купить украинскую биржу.
"Переговоры начались год назад. С того момента китайская сторона делает проверку предприятия и собирает аналитику. Мы, совместно с нашими партнерами, сделали им предложение. Пока они к нам не возвращались", - прокомментировал Денис Мацуев, директор Dragon Capital.
BOCE - крупнейшая спотовая товарная биржа в Китае с годовым оборотом в 1 трлн долларов.
Компания основана в 2009 году при участии частных китайских инвесторов, нескольких государственных компаний, а также муниципалитета штата Тянцзин, КНР.
В начале июля 2017 BOCE, ставшая победителем конкурса по продаже 99,9% акций УБРР, осуществила полную оплату за пакет акций банка.
В государственный бюджет поступило 82,83 млн гривен.
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