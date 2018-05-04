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2017 Мегабанк закончил с прибылью 5,9 млн гривен
13:26 04.05.2018 |
2017 год Мегабанк (Харьков) закончил с прибылью 5,866 млн гривен против убытка 87,4 млн гривен в 2016 году.
1-й квартал Мегабанк закончил с прибылью 750 тыс. гривен, 2-й квартал - с прибылью 1,007 млн гривен, 3-й квартал с прибылью - 3,8 млн гривен.
В 2016 году Мегабанк увеличил прибыль на 7% до 25,7 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, Мегабанк основан в 1990 году, его крупнейшим акционером является Виктор Субботин (60,9% акций).
По 15% акций Мегабанка принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития и немецкому государственному банку KfW, а 6,02% - Международной финансовой корпорации.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.01.2018
|Изменение, %
|Активы
|9 002,8
|9 020,6
|0,20
|Кредиты клиентам
|7 695,5
|6 478
|-15,82
|Средства клиентов
|6 441,6
|6 670,1
|3,55
|Всего капитала
|745,3
|959,1
|28,69
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