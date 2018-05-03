Суд ЕС отклонил иск Нафтогаза об отмене решения по увеличению доступа Газпрома к газопроводу Opal

Общий суд Европейского Союза отклонил иск НАК Нафтогаз Украины против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет Газпрому увеличить использование мощностей газопровода Opal. Об этом свидетельствует опубликованное в базе документов ЕС распоряжение.

"Решение Общего суда от 9 марта 2018 года - Нафтогаз Украины против Еврокомиссии, по ходатайству об аннулировании решения комиссии от 28 октября 2016 года о пересмотре условий освобождения трубопровода Opal от правил доступа третьих сторон и тарифного регулирования... Ходатайство отклоняется как неприемлемое", - цитирует документ Прайм.

В марте 2017 года Нафтогаз подал в Общий суд ЕС иск против ЕК с требованием отменить решение, позволяющее Газпрому увеличить использование мощностей газопровода Opal и объемы прокачки газа по Северному потоку. Нафтогаз аргументировал свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий комиссии.

По данным Нафтогаза, решение Еврокомиссии о предоставлении Газпрому дополнительного доступа к 30% мощностей газопровода OPAL (при уже имеющихся 50%), которое позволяет объединить мощности газопровода Северный поток с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в обход Украины, приведет к финансовым потерям Украины как страны-транзитера в размере не менее $290-320 млн в год, а транзит сократится на 10-11 млрд кубометров газа в год.

Как заявлял ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев, Украина в 2017 году из-за увеличения транзита российского газа в страны ЕС через украинскую ГТС и из-за временного простоя обходного газопровода OPAL дополнительно заработала $300 млн.

В декабре 2016 года компания PGNiG Supply&Trading (PGNiG ST) и Польша обратились в Общий суд с исками об отмене решения Еврокомиссии от 28 октября 2016 года. Позднее Нафтогаз обратился в суд с ходатайством о привлечении к делу, которое инициировала PGNiG ST, в качестве третьей стороны.