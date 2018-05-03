Финансовые новости
- |
- 03.05.18
- |
- 23:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Суд ЕС отклонил иск Нафтогаза об отмене решения по увеличению доступа Газпрома к газопроводу Opal
13:55 02.05.2018 |
Общий суд Европейского Союза отклонил иск НАК Нафтогаз Украины против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет Газпрому увеличить использование мощностей газопровода Opal. Об этом свидетельствует опубликованное в базе документов ЕС распоряжение.
"Решение Общего суда от 9 марта 2018 года - Нафтогаз Украины против Еврокомиссии, по ходатайству об аннулировании решения комиссии от 28 октября 2016 года о пересмотре условий освобождения трубопровода Opal от правил доступа третьих сторон и тарифного регулирования... Ходатайство отклоняется как неприемлемое", - цитирует документ Прайм.
В марте 2017 года Нафтогаз подал в Общий суд ЕС иск против ЕК с требованием отменить решение, позволяющее Газпрому увеличить использование мощностей газопровода Opal и объемы прокачки газа по Северному потоку. Нафтогаз аргументировал свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий комиссии.
По данным Нафтогаза, решение Еврокомиссии о предоставлении Газпрому дополнительного доступа к 30% мощностей газопровода OPAL (при уже имеющихся 50%), которое позволяет объединить мощности газопровода Северный поток с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в обход Украины, приведет к финансовым потерям Украины как страны-транзитера в размере не менее $290-320 млн в год, а транзит сократится на 10-11 млрд кубометров газа в год.
Как заявлял ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев, Украина в 2017 году из-за увеличения транзита российского газа в страны ЕС через украинскую ГТС и из-за временного простоя обходного газопровода OPAL дополнительно заработала $300 млн.
В декабре 2016 года компания PGNiG Supply&Trading (PGNiG ST) и Польша обратились в Общий суд с исками об отмене решения Еврокомиссии от 28 октября 2016 года. Позднее Нафтогаз обратился в суд с ходатайством о привлечении к делу, которое инициировала PGNiG ST, в качестве третьей стороны.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке рванул вверх: экспортеры не смогли выручить гривню
ТОП-НОВОСТИ
|Інвестори в ОВДП все більше впливають на гривню
|Российские пограничники начали проверять направляющиеся в Украину судна во время прохождения Керченского пролива, - Госпогранслужба
|Первые после длинных майских выходных валютные торги на межбанке прошли спокойно
|СНБО ввел санкции в отношении юридических и физлиц, связанных с российской агрессией против Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|“Новая почта” объяснила, почему судится с НБУ
|Правительственный комитет утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошло 26 объектов
|Жеваго решил ликвидировать компанию Росава
|В 1-м квартале банк Пивденный увеличил прибыль в 3 раза до 52,4 млн гривен
|Высокий суд Лондона отклонил иск СКМ по делу Укртелекома, компания заявляет о продолжении отстаивания своей позиции
|В 2017 банк “ Пивденный” сократил прибыль на 25% до 51,9 млн гривен
Это интересно
|Гарнитура виртуальной реальности Oculus Go поступила в продажу по цене $199
|Apple готовит VR- и AR-гарнитуру с двумя 8K-дисплеями
|Amazon защитит свои домены от использования для обхода блокировок
|Nissan Leaf превратили в электрический седан для китайцев
|Pininfarina построила прототип с сенсорными дисплеями в дверях
|Samsung представила шесть эксклюзивных сериалов для своих устройств виртуальной реальности
|Названы лучшие страны для создания семьи