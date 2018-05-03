Новая стартовая цена для приватизации ОПЗ составит $54 млн

Новая стартовая цена для приватизации производителя аммиака и карбамида Одесского припортового завода (ОПЗ, Одесская область) составит 54 млн долларов.

Об этом написал первый заместитель председателя правления предприятия Николай Щуриков на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Следующий этап приватизации объявлен. Документы все готовы. Проведена оценка для установления стартовой цены приватизации. Она составила эквивалент 54 млн долларов. Это в 10 раз ниже цены трехлетней давности. Все документы давно находятся в ФГИ", - сообщил Щуриков.

Он также добавил, что в течение нескольких месяцев ОПЗ надеется отобрать нового партнера для давальческой переработки газа.

Как сообщали Українські Новини, 29 января ОПЗ запустил производство после трехмесячного простоя по давальческому договору с ООО "Всеукраинская Энерго Компания" (ВЭК).

30 апреля ОПЗ остановил работу из-за прекращения поставок газа по причине нарушений ВЭК договора с ПАР "Укртрансгаз".

Фонд государственного имущества планирует провести приватизацию ОПЗ в мае 2018.

ОПЗ специализируется на производстве аммиака и карбамида, перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.