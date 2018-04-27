ПриватБанк утвердил предпродажную стратегию

Наблюдательный совет ПриватБанка на заседании 27 апреля утвердил Стратегию развития банка на период до 2022 года.

«Стратегия предусматривает сбалансированное развитие банка с фокусом на розничном сегменте и кредитовании МСБ и выборочно корпоративного сегмента, а также подготовку банка к продаже иностранным инвесторам», - говорится в заявлении банка.

Согласно стратегии ПриватБанка, для достижения прибыльности банка с 2018 года планируется сделать ставку на росте кредитования, снижении стоимости пассивов и нормализации стоимости риска.

«Кредитный портфель ПриватБанка увеличится при умеренном росте кредитования в течение следующих двух лет. Банк должен стать прибыльным уже в 2018 году и генерировать не менее 8 млрд грн прибыли с 2020 года», - обещают в учреждении.

Принятие стратегии стало возможным после того, как Кабмин одобрил подготовленную Минфином стратегию развития всех госбанков.

Также наблюдательный совет ПриватБанка сегодня утвердил отчеты правления банка по итогам работы в 2017 году и годовую отчетность банка, рассмотрев заключение независимого аудитора о финансовой отчетности банка, которое проводят аудиторы Ernst & Young.