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ПриватБанк утвердил предпродажную стратегию
19:47 27.04.2018 |
Наблюдательный совет ПриватБанка на заседании 27 апреля утвердил Стратегию развития банка на период до 2022 года.
«Стратегия предусматривает сбалансированное развитие банка с фокусом на розничном сегменте и кредитовании МСБ и выборочно корпоративного сегмента, а также подготовку банка к продаже иностранным инвесторам», - говорится в заявлении банка.
Согласно стратегии ПриватБанка, для достижения прибыльности банка с 2018 года планируется сделать ставку на росте кредитования, снижении стоимости пассивов и нормализации стоимости риска.
«Кредитный портфель ПриватБанка увеличится при умеренном росте кредитования в течение следующих двух лет. Банк должен стать прибыльным уже в 2018 году и генерировать не менее 8 млрд грн прибыли с 2020 года», - обещают в учреждении.
Принятие стратегии стало возможным после того, как Кабмин одобрил подготовленную Минфином стратегию развития всех госбанков.
Также наблюдательный совет ПриватБанка сегодня утвердил отчеты правления банка по итогам работы в 2017 году и годовую отчетность банка, рассмотрев заключение независимого аудитора о финансовой отчетности банка, которое проводят аудиторы Ernst & Young.
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