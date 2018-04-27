Ситибанк возглавит топ-менеджер из лондонского Citi

Международный банк Citi объявил о выдвижении на пост председателя правления ПАО "Ситибанк" (Киев) Александра Гранта Макуортера, сообщается в пресс-релизе материнского банка.

Как указанно в документе, А.Макуортер станет новым руководителем Ситибанка после утверждения его кандидатуры Национальным банком Украины (НБУ). До этого времени обязанности председателя правления банка будет исполнять действующая глава Анна Микулицкая.

"Мы рады сообщить об этом назначении, ведь в этом году мы отмечаем 20-летний юбилей в Украине… Я уверен, что под руководством Александра наш бизнес в Украине продолжит свой устойчивый рост", - цитируется в документе руководитель Citi в России, Украине, Казахстане, Израиле, Польше и Турции Марк Луэ.

Он при этом отметил, что Украина продолжает оставаться важным рынком для Citi.

"Мы привержены интересам наших клиентов в этой стране. Мы гордимся тем, что за прошедшие годы мы стали одним из ключевых банков для многих международных корпораций, работающих здесь. Сегодня мы пользуемся репутацией одного из самых надежных банков в стране, который стремится предоставлять своим клиентам инновационные продукты и услуги, способствующие развитию их бизнеса", - сказал М.Луэ.

По данным Citi, А.Макуортер в течение последних пяти лет занимал должность руководителя департамента по управлению рисками Citi в Великобритании. На указанном посту он отвечал за управление рисками британских юридических лиц, а также, под руководством главного исполнительного директора по управлению рисками Citi в странах ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка), занимался управлением рисками и кризисным управлением в странах присутствия Citi в этом регионе.

Ранее А.Макуортер несколько лет работал в аппарате главного административного директора глобального департамента по управлению рисками, где он отвечал за ведение стратегических проектов, включая подготовку к стресс-тестированию, планирование восстановления бизнеса. До этого он работал в инвестиционно-банковском бизнесе.

А.Макуортер окончил колледж Уильямс, а также получил степень МВА в школе бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета.

Ситибанк основан в 1998 году и является дочерним банком американского Citibank NA. Крупнейшими акционерами кредитно-финансового учреждения на 1 января 2018 года являлись Citibank Overseas Investment Corporation (67%) и Citicorp Leasing International LLC (33%).

Согласно данным Нацбанка Украины, к 1 января 2018 года Ситибанк по размеру общих активов (19,001 млрд грн) занимал 17-е место среди 84 банков.