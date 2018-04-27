Уничтожение вертолетов и пехоты: Что за боевой модуль “Дуплет” разработали в Житомире

Руслан Рудомський / Depo.ua

Оружейники "Житомирского бронетанкового завода" разработали боевой модуль, способный одновременно сбивать вертолеты и "гасить" пехоту противника.

На днях Государственный концерн "Укроборонпром" отчитался об успешных испытаниях нового боевого модуля "Дуплет", которым планируется переоборудовать имеющиеся на вооружении украинской армии боевые машины пехоты (в частности БМП-2 и БМП-1).

Боевой модуль "Дуплет" - это дистанционно-управляемый украинский боевой модуль разработки "Житомирского бронетанкового завода", который входит в состав Государственного концерна "Укроборонпром".

Что же известно об этом боевом модуле? В принципе, достаточно, чтобы составить впечатление.

История проекта

Впервые макет модуля был представлен в мае 2016 года на выставке SOFAX в Иордании.

Осенью того же года он был показан на выставке "Оружие и безопасность-2016" в Киеве как составная часть модернизированной и оптимизированной БМП-2. Тогда же было заявлено, что в случае необходимости и с минимальными изменениями этот боевой модуль возможно установить и на другой бронетехнике.

И уже в 2017 году на выставке "Оружие и безопасность-2017" "Дуплет" был продемонстрирован как часть БМПТ "Страж" (опытная украинская боевая машина поддержки танков на шасси танка Т-64).

Все эти годы "Житомирский бронетанковый завод" за собственные оборотные средства проводил работы по повышению характеристик боевого модуля, ну и буквально недавно были проведены испытания модуля на одном из полигонов Житомирской области.





Что собой представляет

Боевой модуль "Дуплет" предназначен для установки на бронированные машины различного типа. В его расчет входят два человека, которые на бронемашине располагаются в подбашенном пространстве. Очевидно, один - оператор-стрелок, а второй - командир, который, не отвлекаясь на стрельбу и прицеливание ведет постоянный круговой обзор и определяет приоритетные цели (или руководит маневрами, если он еще и командир нескольких машин).

За наведение оружия отвечает полностью компьютеризированная система управления огнем, которая позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме, самостоятельно рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь при любых условиях погоды, как днем, так и ночью.

Для этого разработчики оборудовали "Дуплет" современным тепловизором, который позволяет распознавать цели на всей дальности ведения огня всем штатным вооружением "Дуплета", включая противотанковый ракетный комплекс "Барьер".

Особенностью прицельного комплекса является автономная установка автоматического гранатомета, благодаря чему достигается не только многоканальность вооружения, но и возможность отказаться от единого прицела для оружия с разной балистикой.

Вооружение

Главное вооружение "Дуплета" - две автоматические 30-мм пушки ЗТМ-1, которые в паре имеют максимальный темп стрельбы - около 1000 снарядов за минуту. То есть "Дуплет" лишь за одну секунду способен направить в противника сразу 16 снарядов. Этот шквал огня позволяет гарантированно вывести из боя укрепленные огневые точки, легкую бронетехнику, живую силу и низколетающие воздушные цели типа вертолетов.

Для обеспечения ведения огня "Дуплет" имеет значительно расширенный боезапас, что позволяет вести эффективный долговременный бой. А две автоматические пушки могут работать по очереди, что позволяет выполнять стрельбу поочередно каждым из стволов, вдвое увеличивая непрерывную продолжительность огня без перегрева пушек.

Неофициальные источники также сообщают, что из пушек возможна одновременная стрельба на разных углах по горизонту и вертикали. Также сообщается о возможности вести огонь различными боеприпасами (бронебойными и осколочными), так как пушки ЗТМ по своей конструкции предусматривают подачу сразу 2-х лент из разных коробов.

Кроме этого "Дуплет" вооружен автоматическим гранатометом, двумя пулеметами калибра 7,62-мм и 4 пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса "Барьер". Эти ракеты позволяют уничтожать бронетехнику противника на расстоянии до 5 километров.

Вместо заключения

Боевой модуль "Дуплет" видится эффективным решением по повышению эффективности боевых машин пехоты. Сочетание большой огневой мощи с передовой системой управления огнем обеспечивает высокую точность поражения целей первой очередью с минимальной зависимостью от человеческого фактора.

В это же время "Дуплет" выглядит довольно универсальным модулем, который с минимальной адаптацией можно устанавливать не только на БМП и Т-64, но и на другую бронетехнику. Именно в этом видится его главное преимущество.