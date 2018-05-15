Девелопер «Мандарин Плаза» в 2017г вышел на чистую прибыль в 126,9 млн грн

ЧАО "Мандарин Плаза" (Киев) по итогам 2017 года вышло на чистую прибыль в размере 126,9 млн грн, тогда как годом ранее компания получила 19,5 млн чистого убытка.

Согласно годовой отчетности компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход в прошлом году уменьшился на 1,6% - до 311,5 млн грн, непокрытый убыток - на 27%, до 344,4 млн грн.

Активы девелопера выросли на 3% - до 3 млрд 282,8 млн грн, текущие обязательства увеличились вдвое - до 1 млрд 77,8 млн грн, долгосрочные обязательства сократились на 38,7% - до 593 млн грн.

Компания в 2016 году заключила договоры с ООО "Инвестбудгарант", по которым ЧАО обязалось предоставить "Инвестбуд Гаранту" 600 млн грн займа.

ЧАО "Мандарин Плаза" (до 2011 года - ЗАО) создано в 2000 году. Занимается девелоперской деятельностью в сегменте строительства и эксплуатации торгово-офисных центров.

Компания реализует, в частности, услуги по сдаче в аренду торгово-офисных помещений в БЦ "Мандарин Плаза" и "Парус".

Уставный капитал ЧАО "Мандарин Плаза" апрель 2018 года составлял 21,7 млн грн.

Согласно данным НКЦБФР, единственным акционером предприятия является частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "Стадсис АБ" (100%, Мальмо, Швеция). Конечным бенефициаром ЧАО указан гражданин Швеции Томс Пер Андерс.