ПАО "Укрзализныця" в январе-марте 2018 года получило 271 млн грн чистой прибыли, что в 20 раз больше, чем за первый квартал 2017 года, сообщил и.о. предправления ПАО Евгений Кравцов, презентуя отчет работы предприятия за первый квартал 2018 года на заседании правительства в Киеве в среду.

"За первый квартал 2018 года все основные финансовые и экономические показатели "Укрзализныци" выполнены и перевыполнены в соответствии с финпланом. Если говорить о чистой прибыли, то в первом квартале мы получили 271 млн грн чистой прибыли, что в 20 раз больше, чем за первый квартал 2017 года и в 2,5 раза больше, чем за весь 2017 год. Доходы выросли почти на 20% - на 2,5 млрд грн. Капитальные инвестиции... перевыполнили на 20%. Капитальных инвестиций за первый квартал в три раза больше, чем было инвестировано в в первом квартале 2017 года", - сказал он.

По словам Е.Кравцова, "Укрзализныця" в первом квартале уплатила на 1 млрд грн больше налогов, чем за аналогичный период 2017 года.

Он также сообщил, что 62% капинвестиций было направлено на обновление подвижного состава, еще 13% - на программу приоритетных капитальных проектов в инфраструктуре. Так, в январе-марте 2018 года было восстановлено более 3 тыс. вагонов, в том числе 1230 ед. - новые купленные и построенные ПАО вагоны, а 1892 ед. подверглись капитальному ремонту.

В целом, по словам Е.Кравцова, за первый квартал было обновлено более 12% всего вагонного парка "Укрзализныци". Также на 25 единиц было увеличено кол-во грузовых локомотивов, а 29 пассажирских вагонов прошли капитальную модернизацию.

По словам Е.Кравцова в первом квартале пассажирские перевозки увеличились на 6%, также выросли перевозки каменного угля, химикатов и черных металлов.

Кроме того, руководитель "Укрзализныци" анонсировал объявление до конца недели тендера на закупку 55 пассажирских вагонов.

Как сообщалось со ссылкой на аудированную консолидированную отчетность ПАО "Укрзализныця", по итогам 2017 года предприятие получило 114,55 млн грн чистой прибыли против 7,322 млрд грн убытка в 2016 году, однако совокупный убыток составил 77,24 млн грн против 7,43 млрд грн годом ранее.

Доходы "Укрзализныци" от грузовых перевозок в прошлом году выросли на 10,4% - до 60,112 млрд грн, пассажирских перевозок - на 8,8%, до 7,318 млрд грн, другие доходы - на 20,7%, до 6,507 млрд грн.

Кабинет министров на заседании 14 февраля утвердил консолидированный финансовый план ПАО "Укрзализныця" на 2018 год с показателем дохода в сумме 92,2 млрд грн и прибыли - 0,7 млрд грн.