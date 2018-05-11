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Измаильский картонный комбинат завершил I кв. с прибылью 1,7 млн грн
13:53 11.05.2018 |
ПАО "Измаильский целлюлозно-картонный комбинат" (ИЦКК, Одесская обл.), входящий в структуру холдинга "Основа", в январе-марте 2018 года получил чистую прибыль в размере 1,68 млн грн, тогда как за аналогичный период 2017 года его чистый убыток составлял 3,54 млн грн
Согласно квартальному финотчету предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), его чистый доход за этот период вырос на 56% - до 26,38 млн грн.
Валовая прибыль ИЦКК за первый квартал составил 2,6 млн грн против 0,14 млн грн годом ранее, а от операционной деятельности получено 2,18 млн грн прибыли против 3,53 млн грн убытка годом ранее.
ИЦКК - производитель тарного картона (включая бумагу для гофрирования) и картонной тары.
Как сообщалось, в январе-марте он выпустил продукцию на 41,68 млн грн, что на 93,6% больше, чем за тот же период 2017 года, а в натуральных показателях нарастил выпуск тарного картона на 58% - до 3,25 тыс. тонн, гофроящиков - на 59%, до 4,311 млн кв.м.
За минувший год комбинат увеличил объем товарной продукции на 32% до 137 млн грн, при этом в натуральных показателях выпуск картона вырос на 35,8% - до 11,7 тыс. тонн, гофроящиков - на 6,2%, до 14,8 млн кв. м.
По состоянию на четвертый квартал 2017 года компаниям Michele Participation Corp, Garelio Trading Ltd, Valtino Continental S.A (все - Британские Виргинские о-ва) и Melfort Trading LTD принадлежат пакеты более 20% акций ИЦКК (каждой), еще 16,25% владеет Vanair Limited (Британские Виргинские о-ва).
Помимо ИЦКК, в структуру производственных предприятий "Основы" входит Жидачевский картонно-бумажный комбинат.
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