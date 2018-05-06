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"Укрспецэкспорт" по итогам I кв. увеличил чистую прибыль на 70%
12:21 05.05.2018 |
Госкомпания "Укрспецэкспорт" в январе-марте 2018 года увеличила чистую прибыль по украинским стандартам бухгалтерского учета (УСБУ) на 69,26% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 64,38 млн грн.
Согласно отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход по итогам первого квартала возрос на 7,86% - до 364,13 млн грн.
"Укрспецэкспорт" является уполномоченным государственным посредником в осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере экспорта-импорта продукции и услуг, подлежащих экспортному контролю. С декабря 2010 года по решению правительства "Укрспецэкспорт" и его дочерние предприятия входят в состав госконцерна "Укроборонпром".
Финрезультат компании за 2017 год госкомпанией пока не озвучивался. По итогам 2016 года чистая прибыль "Укрспецэкспорта" по УСБУ возросла на 17,58% по сравнению с 2015 годом - до 108,03 млн грн, чистый доход - на 16,95%, до 2 млрд 104,78 млн грн. В январе-сентябре 2017 года госкомпания увеличила чистую прибыль по УСБУ на 45,65% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 113,08 млн грн, тогда как чистый доход сократился на 40,54% - до 984,87 млн грн.
В настоящее время Украина осуществляет ВТС на мировом рынке вооружений почти с 80 странами.
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