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"Сентравис" в 2017г нарастил убыток в 48 раз
17:45 04.05.2018 |
ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн" (Centravis Production Ukraine), входящее в холдинг Centravis Ltd., по итогам 2017 года нарастило чистый убыток в 47,9 раза по сравнению с 2016 годом - до 210,807 млн грн с 4,398 млн грн.
Согласно годовому отчету предприятия, обнародованному в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее отрицательный финансовый результат до налогообложения по итогам года снизился на 45% - до 115,024 млн грн.
Предприятие в прошлом году нарастило чистый доход на 21,9% - до 3 млрд 599,126 млн грн с 2 млрд 951,446 млн грн.
Непокрытый убыток предприятия к концу года достиг 1 млрд 747,972 млн грн.
В 2017 году предприятие произвело 18, 740 тыс. тонн нержавеющих труб, в 2016-м - 16,854 тыс. тонн.
Холдинг Centravis Ltd. создан на базе ЗАО "Никопольский завод нержавеющих труб", сервисных и торговых компаний ООО "Производственно-коммерческое предприятие "ЮВИС". Его акционерами являются члены семьи Атанасовых.
Производственные мощности предприятия составляют 34 тыс. тонн труб/год.
"Сентравис Продакшн Юкрейн" является единственным в СНГ специализированным предприятием по производству бесшовных труб из нержавеющих сталей и ведущим экспортером в своем сегменте.
В собственности Centravis Ltd. находится 100% акций ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн".
Уставный капитал ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн" - 202,560 млн грн.
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