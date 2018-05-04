ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн" (Centravis Production Ukraine), входящее в холдинг Centravis Ltd., по итогам 2017 года нарастило чистый убыток в 47,9 раза по сравнению с 2016 годом - до 210,807 млн грн с 4,398 млн грн.

Согласно годовому отчету предприятия, обнародованному в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее отрицательный финансовый результат до налогообложения по итогам года снизился на 45% - до 115,024 млн грн.

Предприятие в прошлом году нарастило чистый доход на 21,9% - до 3 млрд 599,126 млн грн с 2 млрд 951,446 млн грн.

Непокрытый убыток предприятия к концу года достиг 1 млрд 747,972 млн грн.

В 2017 году предприятие произвело 18, 740 тыс. тонн нержавеющих труб, в 2016-м - 16,854 тыс. тонн.

Холдинг Centravis Ltd. создан на базе ЗАО "Никопольский завод нержавеющих труб", сервисных и торговых компаний ООО "Производственно-коммерческое предприятие "ЮВИС". Его акционерами являются члены семьи Атанасовых.

Производственные мощности предприятия составляют 34 тыс. тонн труб/год.

"Сентравис Продакшн Юкрейн" является единственным в СНГ специализированным предприятием по производству бесшовных труб из нержавеющих сталей и ведущим экспортером в своем сегменте.

В собственности Centravis Ltd. находится 100% акций ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн".

Уставный капитал ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн" - 202,560 млн грн.