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Скай Банк решил провести слияние с банком “Сич”
12:35 25.04.2018 |
Общее собрание акционеров Скай Банка 23 апреля поручило наблюдательному совету провести переговоры с банком «Сич» о проведении реорганизации по упрощенной процедуре и принятии соответствующих мер.
Об этом FinClub сообщили в Скай Банке.
Ожидается, что аналогичное решение утвердит собрание акционеров банка «Сич» 26 апреля.
Крупнейшим акционером Скай Банка является Ариф Бабаев (99,4%). Акционерами банка «Сич» являются Олег Баланда (55,6%), Валерий Раздорожный (31%), Андрей Мельник (9,6%) и Олег Губанов (3,7%). На 1 января, банки занимали 74-е и 58-е место соответственно по размеру активов среди 82 действовавших финучреждений.
Банки планируют провести слияние по закону «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков». Данный закон был принят Верховной Радой в конце марта 2017 года.
Он позволяет всем банкам, в том числе не нуждающимся в капитализации, проводить реорганизацию по сокращенной процедуре, срок которой сокращен до трех-четырех месяцев с полутора лет.
Всем банкам также доступна упрощенная процедура капитализации за счет взносов акционеров, при условии, что предварительно подтвержден источник происхождения вносимых средств.
Помимо этого, нормы проекта разрешают центробанку принимать решение об отзыве банковской лицензии без ликвидации юридического лица. Действие закона ограничено до 1 января 2020 года.
Первыми, кто воспользовался законом были Экспресс-банк и Индустриалбанк. Процесс их объединения занял четыре месяца после получения соответствующего разрешения от НБУ.
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