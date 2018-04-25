Метинвест получил отказ в покупке Днепровского коксохима

В Метинвесте заявляют, что повторно обратятся в АМКУ с новой аргументацией, которая удовлетворит комитет

Антимонопольный комитет Украины отказал группе Метинвест в покупке Днепровского коксохимического завода. Об этом Українським новинам сообщил генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков.

"Мы получили официальный отказ Антимонопольного комитета", - сказал он.

По его словам, после отказа Метинвест намерен повторно обратиться в комитет по этому вопросу с новой аргументацией, которая удовлетворит АМКУ.

Антимонопольный комитет рассчитывал дать заключение по покупке группой Метинвест компании Днепровский коксохимический завод в первом квартале 2018 года.

В декабре 2014 года Комиссия по защите конкуренции Сербии разрешила компании Metinvest B.V. купить 94,5536% акций Евраз Днепродзержинского коксохимического завода.