СБУ объяснила обыски на “Мотор Сичи”: стратегический завод хотели разрушить с помощью иностранцев

Службой безопасности Украины расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины по факту подготовки к совершению действий, направленных на ослабление государства через разрушение стратегического предприятия ПАО «Мотор Сич».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. По имеющимся у СБУ данным, представители иностранной компании строят современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. Для реализации этих намерений, вопреки украинскому законодательству, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций «Мотор Сич», который сейчас оформлен на шесть офшорных компаний и физическое лицо.

«Сотрудниками спецслужбы во взаимодействии с Госфинмониторингом Украины установлено, что продажа контрольного пакета акций стратегического объекта ПАО «Мотор Сич» осуществлялась в адрес физических лиц и компаний нерезидентов в объемах менее чем по 10%, в связи с чем существуют подозрения о попытке заинтересованных лиц скрыть владельцев существенного участия и реальных бенефициарных владельцев покупателей акций. В настоящее время представители компании-нерезидента намерены противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества и получить полный контроль над его деятельностью в сфере военных оборонных заказов, что подтверждается материалами дела», - говорится в сообщении.

Спецслужба напоминает, что в рамках указанного уголовного производства в 2017 году, согласно полученному решению суда был наложен арест на пакет акций ПАО «Мотор Сич» в 56%.

«С целью получения дополнительных доказательств в уголовном производстве сотрудники СБ Украины 23 апреля 2018 года провели санкционированные обыски в административных помещениях заводоуправления, отдела ценных бумаг ПАО «Мотор Сич» и в местах проживания отдельных физических лиц. Продолжается досудебное следствие», - добавили в СБУ.