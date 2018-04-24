АвтоКрАЗ представил свой самый мощный автомобильный кран

АвтоКрАЗ отгрузил в Харьков 32-тонный автомобильный кран КС-55729 - самый мощный в линейке аналогичной спецтехники КрАЗ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Автокран изготовлен в рамках выигранного на ProZorro тендера, объявленного одним из операторов энергетической системы Украины. Крановая надстройка смонтирована Торговой компанией Автокраны Украины на полноприводном шасси КрАЗ-63221 (6х6). Шасси - серийное, однако АвтоКрАЗ дополнило базовую комплектацию камерой заднего вида, которая значительно улучшит водителю обзорность при движении и проведении работ.

Крановая надстройка включает 30-метровую стрелу грузоподъемностью 32 т с углом поворота 360°. Система управления крановыми операциями - стандартная, с приборами безопасности. Автомобильный кран КС-55729 предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах как в населенных пунктах, так и в условиях удаленности от них.

На предприятии также добавили, что в портфеле заказов АвтоКрАЗа на текущий год есть и изготовление 40-тонного автокрана, которых отечественный производитель ранее не выпускал.