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"Кернел" стал маркет-мейкером по фьючерсам на “доллар-гривню” на УБ
13:29 23.04.2018 |
Агрохолдинг "Кернел" будет выступать маркет-мейкером на "Украинской бирже" (УБ, Киев) по фьючерсным контрактам на курс "доллар США - гривня".
Как сообщается на веб-сайте фондовой площадки, агрохолдинг будет поддерживать двухсторонние котировки с объемом от $1 млн в каждую сторону в течение 70% времени основной торговой сессии.
"Будучи одним из крупнейших экспортеров сельхозпродукции, "Кернел" является инноватором в использовании финансовых инструментов в своей экономической деятельности. Я уверен, что вместе мы значительно увеличим ликвидность валютных фьючерсов и дадим возможность хеджировать валютные риски в больших объемах, что значительно повысит инвестиционную привлекательность Украины", - цитируется в сообщении глава правления УБ Олег Ткаченко.
УБ напоминает, что фьючерсный контракт на курс "доллар США - гривня" с одной стороны позволяет снять спекулятивное давление на валютный рынок, а с другой - минимизировать негативное влияние изменения курса на финансовый результат деятельности для компаний реального сектора.
"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки.
"Украинская биржа" основана в марте 2009 года. Биржа первой запустила торги в режиме "рынок заявок", интернет-трейдинг, сделки репо, центрального контрагента и срочный рынок.
УБ начала торги фьючерсным контрактом на курс "доллар США - гривня" в 2015 году. Базовый актив - курс доллара США по отношению к украинской гривне, установленный на день исполнения обязательств.
Контракт является расчетным, использование инструмента не ограничивается нормами валютного регулирования.
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Собственный капитал компании к началу текущего года составляет "минус" 4 млрд 244 млн грн (годом ранее - "минус" 3 млрд 129 млн грн), уставный капитал - 710,85 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность компании выросла на 6,8% - до 4 млрд 036 млн грн, активы в целом - на 6,1%, до 6 млрд 620 млн грн.
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