Агрохолдинг "Кернел" будет выступать маркет-мейкером на "Украинской бирже" (УБ, Киев) по фьючерсным контрактам на курс "доллар США - гривня".

Как сообщается на веб-сайте фондовой площадки, агрохолдинг будет поддерживать двухсторонние котировки с объемом от $1 млн в каждую сторону в течение 70% времени основной торговой сессии.

"Будучи одним из крупнейших экспортеров сельхозпродукции, "Кернел" является инноватором в использовании финансовых инструментов в своей экономической деятельности. Я уверен, что вместе мы значительно увеличим ликвидность валютных фьючерсов и дадим возможность хеджировать валютные риски в больших объемах, что значительно повысит инвестиционную привлекательность Украины", - цитируется в сообщении глава правления УБ Олег Ткаченко.

УБ напоминает, что фьючерсный контракт на курс "доллар США - гривня" с одной стороны позволяет снять спекулятивное давление на валютный рынок, а с другой - минимизировать негативное влияние изменения курса на финансовый результат деятельности для компаний реального сектора.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки.

"Украинская биржа" основана в марте 2009 года. Биржа первой запустила торги в режиме "рынок заявок", интернет-трейдинг, сделки репо, центрального контрагента и срочный рынок.

УБ начала торги фьючерсным контрактом на курс "доллар США - гривня" в 2015 году. Базовый актив - курс доллара США по отношению к украинской гривне, установленный на день исполнения обязательств.

Контракт является расчетным, использование инструмента не ограничивается нормами валютного регулирования.

