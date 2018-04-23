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УБ и ПФТС приостановили обращение акций “Мотор Сичи”
14:04 23.04.2018 |
Фондовые площадки "Украинская биржа" (УБ) и ПФТС (обе Киев) приняли решение о приостановке обращения акций "Мотор Сичи" (Запорожье).
"Исходя из информации Центрального депозитария в понедельник о невозможности осуществлять учетные операций по акциям "Мотор Сичи", УБ была вынуждена приостановить возможность заключения и исполнения ранее заключенных сделок с указанными ценными бумагами", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава правления фондовой площадки Олег Ткаченко.
В то же время он уточнил, что акции "Мотор Сичи" продолжают находиться в биржевом списке УБ.
Аналогичное решение приняла ПФТС. Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе фондовой площадки, основанием для этого стало постановление Шевченковского районного суда Киева от 20 апреля 2018 года.
Соответствующее постановление пока отсутствует в Едином государственном реестре судебных решений.
Как сообщалось, Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски на ПАО "Мотор Сич" в Запорожье в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии.
Следственные действия проводятся на основании определения суда.
ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. В 2012 году в Запорожье создано вертолетное КБ "Мотор Сич".
Курс акций предприятия 20 апреля вырос на ПФТС на 0,5% - до 5,395 тис. грн за шт. На УБ в этот день ценные бумаги не изменились в стоимости - 5,469 тыс. грн за шт.
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Собственный капитал компании к началу текущего года составляет "минус" 4 млрд 244 млн грн (годом ранее - "минус" 3 млрд 129 млн грн), уставный капитал - 710,85 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность компании выросла на 6,8% - до 4 млрд 036 млн грн, активы в целом - на 6,1%, до 6 млрд 620 млн грн.
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