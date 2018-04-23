УБ и ПФТС приостановили обращение акций “Мотор Сичи”

Фондовые площадки "Украинская биржа" (УБ) и ПФТС (обе Киев) приняли решение о приостановке обращения акций "Мотор Сичи" (Запорожье).

"Исходя из информации Центрального депозитария в понедельник о невозможности осуществлять учетные операций по акциям "Мотор Сичи", УБ была вынуждена приостановить возможность заключения и исполнения ранее заключенных сделок с указанными ценными бумагами", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава правления фондовой площадки Олег Ткаченко.

В то же время он уточнил, что акции "Мотор Сичи" продолжают находиться в биржевом списке УБ.

Аналогичное решение приняла ПФТС. Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе фондовой площадки, основанием для этого стало постановление Шевченковского районного суда Киева от 20 апреля 2018 года.

Соответствующее постановление пока отсутствует в Едином государственном реестре судебных решений.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски на ПАО "Мотор Сич" в Запорожье в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии.

Следственные действия проводятся на основании определения суда.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. В 2012 году в Запорожье создано вертолетное КБ "Мотор Сич".

Курс акций предприятия 20 апреля вырос на ПФТС на 0,5% - до 5,395 тис. грн за шт. На УБ в этот день ценные бумаги не изменились в стоимости - 5,469 тыс. грн за шт.

