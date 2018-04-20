ЧАО "Запорожкокс", один из крупнейших в Украине производителей коксохимической продукции, по итогам работы в 2017 году нарастило чистую прибыль в 2,9 раза по сравнению с 2016 годом - до 1 млрд 58,783 млн грн с 364,317 млн грн.

Согласно опубликованному объявлению о проведении 21 мая годового общего собрания акционеров, нераспределенная прибыль компании к концу прошлого года составила 2 млрд 356,9 млн грн.

Текущие обязательства за год возросли в 2,7 раза - до 5 млрд 339,641 млн грн, долгосрочные - на 20%, до 219,912 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность "Запорожкокса" в 2017 году возросла в 2,5 раза - до 6 млрд 39,692 млн грн.

Стоимость активов предприятия в прошлом году возросла в 2,2 раза - до 8 млрд 245,623 млн грн, но сократилась основных средств - на 21,5%, до 799,195 млн грн.

На собрании акционеры намерены, в частности, рассмотреть вопрос распределения прибыли по итогам работы в 2017 году. Проекты решений собрания в настоящий момент на сайте предприятия отсутствуют.

Как сообщалось, "Запорожкокс" объявил о цене принудительного выкупа акций в рамках процедуры squeeze-out, которая в 494 раза выше номинальной стоимости акций:- цена одной акции номиналом 0,01 грн будет выкуплена по 4,94 грн каждая.

Согласно обнародованным данным, Metinvest B.V. напрямую владеет 52,411483% акций завода (62 млн 540,149 тыс. штук), опосредованно за счет контроля над ПАО "Запорожсталь" - 42,765284% акций (51 млн 29,795 тыс. шт.). Совокупно группа "Метинвест" владеет 95,176767% акций "Запорожкокса" (113 млн 569,944 тыс. шт.).

"Запорожкокс" производит около 10% выпускаемого в Украине кокса, владеет полным технологическим циклом переработки коксохимических продуктов. Кроме того, выпускает коксовый газ и пековый кокс.

Уставный капитал компании - 1,193 млн грн, номинал акции - 0,01 грн.

Как сообщалось, что кипрская Barlenco Ltd, аффилированная с горно-металлургической группой "Метинвест", объявила о намерении воспользоваться правом на squeeze-out у миноритариев предприятий, входящих в группу: ИнГОК, СевГОК, ЦГОК, "Азовсталь", ММК им. Ильича и "Запорожкокс".

Согласно документам, все ЧАО получили отправленные 1 марта сообщения Barlenco 2 марта.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры - группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Кипрская Barlenco Ltd. упоминалась в 2012 году, когда антимонопольные органы ряда стран разрешили "Метинвесту" приобрести ее в рамках сделки по покупке акций "Запорожстали".

