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Сумское НПО в 2017г сократило чистый убыток на 8,6%
14:49 20.04.2018 |
ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (Сумское НПО), по предварительным данным, завершило 2017 год с чистым убытком в размере 1,045 млрд грн, что на 8,6% меньше, чем в 2016 году.
Согласно объявлению о повестке дня общего собрания акционеров ПАО 24 мая, его непокрытый убыток к началу 2018 года составил 5,191 млрд грн, что на 24,6% больше, чем годом ранее (4,165 млрд грн).
Как сообщалось, в 2016 году чистый убыток Сумского НПО сократился на 35% к 2015 году, до 1,143 млрд грн.
За минувший год объединение нарастило текущие обязательства на 15,5%, - до 10,6 млрд грн, долгосрочные выросли на 35,5% - до 264,3 млн грн.
Собственный капитал компании к началу текущего года составляет "минус" 4 млрд 244 млн грн (годом ранее - "минус" 3 млрд 129 млн грн), уставный капитал - 710,85 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность компании выросла на 6,8% - до 4 млрд 036 млн грн, активы в целом - на 6,1%, до 6 млрд 620 млн грн.
Численность работников объединения в сообщении не указана, а к началу 2017 года она составляла 7,726 тыс. работников.
В повестку дня собрания внесены вопросы утверждения отчетов органов управления за 2017 год, рассмотрения выводов внешнего аудита и утверждение необходимых мер, утверждения направлений работы на 2018 год.
Сумское НПО - один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.
По состоянию на четвертый квартал 2017 года компания Stremvol Holdings Lmited (Кипр) владела 83,736% акций ПАО "Сумское НПО ", еще 13,5124% принадлежит "Просцено трейдинг" (Кипр).
В 2016 году чистый доход объединения снизился на 31,4% - до 1 млрд 165 млн грн., а показатели деятельности в 2017 году пока не оглашались.
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Собственный капитал компании к началу текущего года составляет "минус" 4 млрд 244 млн грн (годом ранее - "минус" 3 млрд 129 млн грн), уставный капитал - 710,85 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность компании выросла на 6,8% - до 4 млрд 036 млн грн, активы в целом - на 6,1%, до 6 млрд 620 млн грн.
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