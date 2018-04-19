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НБУ назвал нарушителей банковских нормативов
19:41 19.04.2018 |
Из 82 платежеспособных банков норматив адекватности регулятивного капитала, который должен составлять не меньше 10%, на 1 апреля нарушали три банка.
У ВТБ Банка показатель Н2 составил 8,05%, у Мегабанка - 8,46%, а у Банка Форвард он составил 0% из-за отрицательного регулятивного капитала (-242,61 млн грн). Меньше требуемых 200 млн грн регулятивный капитал (норматив Н1) был у Аккордбанка (175,689 млн грн).
Норматив мгновенной ликвидности (Н4), который должен составлять не меньше 20%, выполняли все банки, как и норматив текущей ликвидности (Н5), который должен составлять не меньше 40%.
Норматив краткосрочной ликвидности (Н6), который должен составлять не меньше 60%, нарушал ВТБ Банк (30,31%), Укрсоцбанк (44,71%), Банк Кредит Днепр (58,66%).
15 банков из 82 нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не больше 25%.
Норматив у Банка Форвард составил 1 867 212 075%: такое большое значение объясняется отрицательным регулятивным капиталом банка.
Также норматив Н7 нарушали ПУМБ (146,9%), Сбербанк (77,03%), Первый инвестиционный банк (74,71%), ВТБ Банк (72,12%), Аккордбанк (60,72%), Проминвестбанк (60,66%), Индустриалбанк (51,13%), Укрсоцбанк (44,94%), Банк Кредит Днепр (42,15%), Альфа-Банк (41,38%), Мисто Банк (35,33%), "Пивденный" (33,08%), Укрэксимбанк (27,2%), "Львов" (26,05%).
Норматив больших кредитных рисков (Н8; не больше 8-кратного размера регулятивного капитала) нарушал только Банк Форвард (90 775 513 137%).
Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; не больше 25%) нарушали 19 банков: Банк Форвард (1 303 083%), Мегабанк (438,67%), Банк инвестиций и сбережений (208,75%), Мисто Банк (186,29%), Первый инвестиционный банк (176,8%), ПУМБ (146,9%), Асвио Банк (110,38%), Юнекс Банк (101,45%), Вернум Банк (89,51%), Европромбанк (75,28%), банк "Клиринговый дом" (73,36%), Аккордбанк (71,59%), Поликомбанк (66,61%), Международный инвестиционный банк (56,87%), банк "Украинский капитал" (49,59%), Коминвестбанк (38,07%), "Пивденный" (36,24%), Айбокс Банк (29,29%), Полтава-банк (28,45%).
Норматив инвестирования в ценные бумаги (Н11; не больше 15%) никто из банков не нарушал, как и норматив общей суммы инвестирования (Н12; не больше 60%).
Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1; не больше 1%) нарушают 7 банков: Банк Форвард (4 578 285%), ПриватБанк (172,85%), Проминвестбанк (151,89%), Банк Кредит Днепр (100,62%), Альфа-Банк (61,74%), Индустриалбанк (14,54%), Мотор-Банк (1,34%). Очень близко к этому лимиту находился Ощадбанк (0,98%).
Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2; не больше 10%) нарушают 5 банков: Банк Форвард (258 931 307%), Ощадбанк (181,88%), ВТБ Банк (162,58%), ПриватБанк (30,04%), Укрэксимбанк (14,89%).
Таким образом Банк Форвард нарушал наибольшее количество норвативов (6), в топ-3 также вошли ВТБ Банк (4), Аккордбанк и Банк Кредит Днепр (по 3).
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