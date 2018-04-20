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Налоговые долги "Укрнафты" продолжают расти и достигли 15 млрд гривен, - ГФС
16:09 19.04.2018 |
Долги по налогам и рентным платежам крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" продолжают расти и достигли 15 млрд гривен.
Об этом сообщил руководитель Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов, передают Українські Новини.
"На сегодняшний день долг "Укрнафты" продолжает расти. Во-первых, это связано с теми штрафными санкциями, которые начисляются на существующий долг. Долг на сегодня составляет около 15 млрд гривен", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в январе-марте 2018 года "Укрнафта" уплатила налогов на сумму, превышающую 3,3 млрд гривен, в том числе 300 млн гривен в счет погашения просроченного налогового долга.
В целом финансовый план компании на 2018 год предусматривает выплату 1,2 млрд гривен просроченного налогового долга, сумма которого, по данным "Укрнафты", составляла 11,85 млрд гривен на конец 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, 50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% - Bordo Management Limited.
9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.
Компания эксплуатирует 1 946 нефтяных и 172 газовых скважин, а также имеет 46 буровых установок.
"Укрнафта" также владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины.
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