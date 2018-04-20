ЕБРР в 2018 году планирует подписать с "Укрзализныцей" еще один договор

В Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) ожидают, что в текущем году финансовое учреждение и ПАО "Укрзализныця" смогут заключить еще одно соглашение, касающееся закупки подвижного состава железнодорожной компанией. Об этом сегодня на Украинском инфраструктурном форуме - 2018 заявила заместитель директора ЕБРР в Украине Марина Петров, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, по ее словам, в ближайшее время может быть заключена сделка по еще одной покупке вагонов "Укрзализныцей".

"Мы надеемся, что в ближайшее время подпишем еще одну сделку по покупке вагонов", - сообщила она.

Кроме того, она назвала общий ожидаемый объем кредитования инфраструктурной сферы Украины со стороны ЕБРР на текущий год.

"Мы рассчитываем, что 150-300 млн евро, которые мы обычно делаем в год в транспорте, мы сделаем и в этом году", - сказала Петров.

Отметим, что ранее в ЕБРР озвучивали более скромный прогноз - 150-200 млн евро.