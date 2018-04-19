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МТСБУ получило новый президиум
09:19 19.04.2018 |
За это решение проголосовали сегодня страховщики-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) на общем собрании.
В руководящий орган вошли СК «Арсенал Страхование», Украинская страховая группа, СК «Юнивес», «АХА Страхование», «PZU Украина», «Уника» и «Альфа Гарант».
Кандидатами в члены президиума избраны СК «ИНГО Украина» и «Оранта».
В предыдущий состав президиума, избранный 12 апреля прошлого года, входили СК «АХА Страхование», «Оранта», Украинская страховая группа, «Галицкая», «Арсенал-страхование», «Уника» и «Провидна». А кандидатами в члены президиума были «АСКО-Донбасс Северный» и «PZU Украина».
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