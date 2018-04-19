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Государственный Укрэксимбанк нанял исключенную из реестра НБУ аудиторскую компанию PwC для профессиональных услуг за $24 тыс
08:23 19.04.2018 |
Государственный экспортно-импортный банк нанял исключенную из реестра Национального банка аудиторскую компанию ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" для профессиональных услуг за 24 тыс. долларов.
Об этом говорится в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.
Договор заключен в конце марта, а информация об этом опубликована в системе в начале апреля.
В адресе поставки услуг указана ул. Жилянская 75 (9-10 этаж) в Киеве - бизнес-центр "Евразия".
При этом точное наименование услуги не уточняется.
20 июля 2017 года Национальный банк исключил аудиторскую компанию ООО "ПрайсвотерхаусКуперс" (структура PwC) из реестра аудиторских фирм, которые имеют право на проведение аудиторских проверок банков.
Основанием для принятия такого решения стало подтверждение PwC недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности Приватбанка, в частности размера кредитного риска и регулятивного капитала.
Затем ООО "ПрайсвотерхаусКуперс" подала в суд на Национальный банк.
В свою очередь Приватбанк 30 марта 2018 года подал в районный суд Никосии (Кипр) иск против компании PricewaterhouseCoopers (Кипр) и аудиторской компании "ПрайсвотерхаусКуперс" (Украина) и требует компенсации 3 млрд долларов.
"ПрайсвотерхаусКуперс" (Украина) считает безосновательным иск Приватбанка в кипрский суд с требованием компенсации 3 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций ПАО "Укрэксимбанк" находится в государственной собственности.
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