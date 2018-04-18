Национальный банк Украины (НБУ) предоставил ПАО "Укрпошта" лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, сообщается на веб-сайте центробанка.

С учетом соответствующего решения, регулятор также зарегистрировал договоры об участии ПАО "Укрпошта" в международных платежных системах VISA и MasterCard, а также открыл процедуру вступления почтового оператора в национальную платежную систему "Украинское платежное пространство".

"Отныне ПАО "Укрпошта" сможет осуществлять обслуживание клиентов с использованием платежных карточек. Это будет способствовать расширению финансовой инклюзии, в частности создаст новые возможности для доступа населения к финансовым услугам в сельской местности и отдаленных районах Украины, будет способствовать увеличению уровня безналичных расчетов и повышению качества на рынке платежных услуг", - отмечает Нацбанк.

Центробанк напоминает, что на сегодня лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов имеют 61 небанковское финансовое учреждение и теперь национальный оператор почтовой связи ПАО "Укрпошта".