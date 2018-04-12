ПАО "Скай банк" (Киев, ранее Регион-Банк), подконтрольное казахстанскому инвестору Арифу Бабаеву, намерено рассмотреть вопрос о реорганизации финучреждения, сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, в повестку общего собрания акционеров, запланированного 23 апреля 2018 года, в частности, внесен вопрос о предоставлении наблюдательному совету банка полномочий на проведение переговоров о такой реорганизации и необходимых мерах с ПАО "Банк Сич" (Киев).

Как сообщалось, Верховная Рада в конце марта 2017 года приняла закон "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" №1985-VІІІ.

Указанный закон позволяет всем банкам, в том числе не нуждающимся в капитализации, проводить реорганизацию по сокращенной процедуре, срок которой сокращен до трех-четырех месяцев с полутора лет.

Всем банкам также доступна упрощенная процедура капитализации за счет взносов акционеров, при условии, что предварительно подтвержден источник происхождения вносимых средств.

Помимо этого, нормы проекта разрешают центробанку принимать решение об отзыве банковской лицензии без ликвидации юридического лица.

Действие закона ограничено до 1 января 2020 года.

Первыми соответствующей возможностью воспользовались Экспресс-Банк (Киев) и Индустриалбанк (Запорожье). Процесс их реорганизации (объединения финучреждений - ИФ) занял четыре месяца после получения соответствующего разрешения центробанка.

Скай банк основан в 1991 году. По данным Нацбанка, на 1 января 2018 года его крупнейшим акционером являлся глава набсовета Ариф Бабаев (99,44093%).

Банк "Сич" основан в 2011 году. По состоянию на 1 января 2018 года акционерами банка являлись: Олег Баланда (55,615%), Валерий Раздорожный (31,016%), Андрей Мельник (9,6257%) и Олег Губанов (3,7433%).

По информации НБУ, на 1 января 2018 года по размеру общих активов Скай банк занимал 76-е место (458,701 млн грн) среди 84 действовавших в стране финучреждений, банк "Сич" - 59-е (844,696 млрд грн).