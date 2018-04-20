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"Монделис Украина" выплатит 128,8 млн грн дивидендов
07:50 20.04.2018 |
Акционеры ЧАО "Монделис Украина" (ранее - "Крафт Фудз Украина) приняли решение о выплате 128,78 млн грн дивидендов за 2011 год.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение приняло общее собрание ее акционеров 5 апреля.
Срок выплаты дивидендов - с 24 апреля по 5 октября 2017 года.
Как сообщалось, "Монделис Украина" в 2017 году увеличило чистую прибыль в 5,5 раза по сравнению с 2016 годом - до 310,2 млн грн.
Kraft Foods Entity Holdings B.V., крупнейший производитель упакованных продуктов питания, 22 марта 2018 года объявил о намерении воспользоваться правом на принудительный выкуп акций (squeeze-out) у миноритариев ЧАО "Монделис Украина".
По состоянию на 22 марта Kraft Foods является владельцем 99,94% акций ЧАО и намерена направить в его адрес соответствующие требования о выкупе акций у всех владельцев.
ЧАО "Монделис Украина" (Сумской обл.) входит в группу компаний Mondelēz International - одного из крупнейших в мире производителей шоколадной продукции, печенья, конфет, жевательной резинки.
В состав компании в Украине входят Тростянецкая кондитерская фабрика (Сумская обл.) и дочернее предприятие ООО "Чипсы Люкс" (Киевская обл.).
"Монделис Украина" реализует продукцию под торговыми марками "Корона", Milka, "Ведмедик "Барни", TUC, "Belvita! Доброе Утро!", "Люкс", Halls, Dirol, Picnic.
Kraft Foods Entity Holdings B.V. работает как дочерняя компания Mondelez International.
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Собственный капитал компании к началу текущего года составляет "минус" 4 млрд 244 млн грн (годом ранее - "минус" 3 млрд 129 млн грн), уставный капитал - 710,85 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность компании выросла на 6,8% - до 4 млрд 036 млн грн, активы в целом - на 6,1%, до 6 млрд 620 млн грн.
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