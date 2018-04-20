Компания "Агропродсервис" (Тернопольская обл.) уже засеяла 450 га яровым ячменем из запланированных 3,1 тыс. га, сообщается на ее сайте.

"С приходом весны агрономы и специалисты компании активно продолжают высевать яровые ячмень и пшеницу, горох и сахарную свеклу. Данные культуры планируется засеять в ближайшие недели", - отметили в компании.

Кроме того, "Агропродсервис" уже засеял более 100 га горохом из плановых 1,2 тыс. га и 30 га - сахарной свеклой (4,7 тыс. га), 30 га яровой пшеницей (337 га).

В дальнейшем компания планирует высевать подсолнечник, кукурузу и сою.

"Агропродсервис" создано в 1999 году. Как многопрофильное предприятие ведет деятельность в Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Обрабатывает около 40 тыс. га земли.

"Агропродсервис" принадлежат три зерновых элеватора общей мощностью хранения 172 тыс. тонн, комбикормовый завод. Компания реконструировала помещения в Тернопольской области и запустила проект мощностью 2 млн голов птицы в год.

"Агропродсервис" также занимается семеноводством, разведением КРС (около 1 тыс. голов дойного стада) и свиней (115 тыс. голов).

Собственником компании является бизнесмен Иван Чайкивский.