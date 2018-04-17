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"ПлазмаТек" в 2017г увеличил продажи электродов на 38%
16:28 16.04.2018 |
Производитель сварочных электродов ПАО "ПлазмаТек" (Винница) в 2017 году увеличил производство и продажи электродов на 38% по сравнению с 2016 годом - более чем до 40 тыс. тонн, сообщается в опубликованном финансовом отчете компании.
"Это наивысший показатель среди производителей сварочных электродов Украины и Беларуси", - констатирует компания.
При этом рост производства и продаж она связывает с реализацией программы обновления основных средств: в 2017 году в производство было инвестировано более 98,5 млн грн (в 2016 году - 109,4 млн грн), в том числе 75,77 млн грн на модернизацию и приобретение недвижимости (35,37 млн грн), 22,75 млн грн - на приобретение нового оборудования и модернизацию (74 млн грн).
По данным отчета, консолидированный чистый доход ПАО "ПлазмТек" в 2017 году вырос на 43,5% - до 1 млрд 335 млн грн, чистая прибыль совпадает с ранее обнародованной предварительной - 143,86 млн грн (рост почти вдвое к 2016 году).
Основными конкурентами в компании называют завод сварочных материалов им. Патона, ООО "Вистек", "БаДМ".
Продукция предприятия реализуется через оптовую сеть в 19 регионах Украины, через посредников в Латвии, Эстонии, Молдове, Литве, Беларуси, Румынии, Польше, РФ, Казахстане.
В текущем году "ПлазмаТек" планирует, в частности, расширить географию продаж в странах Евросоюза, а также в Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан.
"ПлазмаТЕк" работает в сегменте наиболее дорогих и качественных электродов, который, по оценке компании, является наиболее стабильным по объемам и платежеспособности. В то же время в компании считают соотношение цена/качество своей продукции лучшим, чем у конкурентов.
При этом в отчете подчеркивается, что производство качественных сварочных электродов очень капиталоемких бизнес: увеличение производства на 100 тонн в месяц требует около $0,5 млн инвестиций (и это при покупке отечественного оборудования).
ПАО "ПлазмаТек", основанное в 1946 году, на сегодня располагает производственными мощностями по выпуску электродов в пгт Рудница (Винницкая обл.) и Светлогорске (Беларусь), а также организационными структурами в России и Казахстане.
Предприятие входит в состав корпорации "Патон" вместе с ООО "Технологии высоких энергий" и Институтом электросварки им. Патона НАН Украины.
К началу текущего года численность работников компании составила 1982 человека против 1289 годом ранее.
По данным отчета, более 56,5% акций ПАО владеет его генеральный директор Виктор Слободянюк, 20,12% - член набсовета Инна Слободянюк, 9% - Юрий Омельчук.
В 2016 году чистый доход компании вырос на 57,8% к 2015 году - до 930,18 млн грн, чистая прибыль выросла на 24,7 млн грн до 72,31 млн грн.
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