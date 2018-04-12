Площади под яровыми культурами агрохолдинга "Мрия" в этом году увеличатся почти на 21% по сравнению с 2017 годом - до 103,25 тыс. га, сообщили в компании во вторник.

Согласно пресс-релизу, в этом году посевная стартовала позже запланированных сроков в связи с поздним началом весны.

"Из-за погоды весеннюю посевную кампанию нам придется проводить в сжатые сроки. Мы скорректировали свои планы и специально увеличили в структуре посевных площадей "Мрии" долю ранних зерновых - яровых ячменя и рапса - до 14,2 тыс. га и 7,5 тыс. га соответственно. Нам также удалось оперативно законтрактовать дополнительную почвообрабатывающую технику и сеялки, поэтому рассчитываем завершить сев яровых без отставания от плана", - цитируется в сообщении операционный директор "Мрии" Андрей Григоров.

Стратегическими яровыми культурами в этом году для агрохолдинга остаются подсолнечник, под который отведено 33,5 тыс. га, кукуруза (14,8 тыс. га), соя (24,7 тыс. га) и сахарная свекла, площади под которой увеличены вдвое по сравнению с прошлым годом - до 7,2 тыс. га. Традиционно в структуре посевных площадей "Мрии" также присутствуют горох (356 га) и картофель (660 га).

Во время посевной-2018 часть площадей агрохолдинг засеет семенами собственного производства, в частности, сои.

Как сообщалось, "Мрия" с начала 2018 года, готовясь к весенним полевым работам, пополнила свой технический парк 22 новыми единицами сельхозтехники на сумму $2,8 млн. В частности, агрохолдинг закупил 6 прицепных опрыскивателей и 16 тракторов разной мощности.

"Мрия" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На сегодня его земельный банк составляет 165 тыс. га, расположенных в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях. Мощности элеваторов и зернохранилищ агрохолдинга оцениваются в 380 тыс. тонн.