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"Укрзализныця" перевезла 8 тыс. автомобилей посредством услуги вагона-автомобилевоза в 2017 г. и более 2 тыс. – за I кв/-2018
16:51 13.04.2018 |
ПАО "Укрзализныця" перевезла 8 066 автомобилей посредством услуги вагона-автомобилевоза в 2017 году и 2 166 автомобилей - за первый квартал 2018 года.
"За 2017 год было перевезено 8 066 автомобилей", - сообщается в ответе департамента пассажирских перевозок дальнего следования ПАО "Укрзализныця" на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
По данным департамента, в частности, по направлению №79/80 Днепр - Киев - Днепр перевезено 2 147 автомобилей, №41/42 Днепр - Львов - Днепр - 2 840, №63/64 Днепр - Одесса - Днепр - 1 270, №269/370 Харьков - Одесса - Харьков - 72 (курсирует только в летний период), №63/64 Харьков - Киев - Харьков - 29 (курсирует только в летний период), №129/130 Киев - Ужгород - Киев - 391, № 49/50 Киев - Львов - Киев - 482, №113 (115)/114 (116) Харьков - Львов - Харьков - 656, №108/107 Львов - Одесса - Львов - 112 (курсирует только в летний период) и №113/114 Одесса - Харьков - 67 автомобилей (курсирует только в летний период).
Согласно ответу, за три места 2018 года было перевезено 2 166 автомобилей.
В том числе: по направлению №79/80 Днепр - Киев - Днепр - 558, №41/42 Днепр - Львов - Днепр - 676, №63/64 Днепр - Одесса - Днепр - 271, №29/30 Киев - Ужгород - Киев - 225 №49/50 Киев - Львов - Киев - 133 и №15 (17)/16 (18) Харьков - Львов - Харьков - 303
"В настоящее время не планируется курсирование вагона-автомобилевоза на новых направлениях", - подчеркивают в "Укрзализныце".
Вагон-автомобилевоз - это целостно металлический вагон, в котором предусмотрены специальные средства для крепления автомобиля, а также система охраны. Его вместимость 4-7 автомобилей в зависимости от габаритов. Вагон-автомобилевоз сопровождает проводник, который оформляет описание транспортного средства, координирует загрузки/выгрузки и обеспечивает сохранность авто на пути следования.
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