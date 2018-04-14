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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

“Лемтранс” заключил долгосрочный контракт с “ArcelorMittal Кривой Рог”

 

Компания "Лемтранс" - ведущий частный оператор железнодорожного подвижного состава в Украине, подписал двухлетний договор в рамках долгосрочного сотрудничества с одним из крупнейших производителей стали "ArcelorMittal Кривой Рог".

Как сообщила пресс-служба "Лемтранса", данный контракт предусматривает комплексное обеспечение грузоотправителя подвижным составом для поставки флюсов, угля и кокса и вывоза готовой продукции (железорудное сырье и металлопродукция) "ArcelorMittal Кривой Рог" География перевозок включает транспортировку, как на экспорт, так и для потребления на внутреннем рынке.

Стоимость контракта "Лемтранс" в своем сообщении не разглашает.

"Наличие такого надежного партнера, как ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", крайне важно для нашей компании, а долгосрочные отношения позволят уверенно выстраивать наши инвестиционные программы", - сообщил генеральный директор компании "Лемтранс" Владимир Мезенцев.

ООО "Лемтранс" - крупнейший частный оператор железнодорожного подвижного состава Украины. Основными направлениями деятельности компании являются: организация перевозок собственным подвижным составом, оказание транспортно-экспедиторских услуг, информационное сопровождение движения грузов, а также ремонт подвижного состава. 100% уставного капитала компании "Лемтранс" принадлежит группе СКМ Рината Ахметова.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее - в "ArcelorMittal Кривой Рог".
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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