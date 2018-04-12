Финансовые новости
- |
- 12.04.18
- |
- 08:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Киевстар установил ограничение на скорость интернета 1,8 Мбит/c после 6 Гб в сутки
09:08 11.04.2018 |
Крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар" с 11 апреля установил ограничение скорости для услуги передачи данных в 1,8 Мбит/c после использования первых 6 Гб в сутки, но без ограничений по объему потребляемого трафика, отмечается в сообщении на сайте оператора.
"Статистика указывает, что 0,5% абонентов регулярно использует аномально большие объемы мобильного интернета - больше 100 тыс. Мб ежемесячно. Эти абоненты перегружают сеть оператора и значительно замедляют скорость интернета для остальных 99,5% абонентов", - подчеркивают в "Киевстаре".
По данным оператора, этого объема данных хватит на 112 часов просмотра видео, 1,4 тыс. часов прослушивания музыки онлайн или на загрузку более 60 фильмов в хорошем качестве.
"Чтобы предоставить равноправный доступ к качественному мобильному интернету и защитить большинство абонентов от дискриминации, с 11 апреля 2018 года компания может применять "Политику справедливого пользования сетевыми ресурсами": для абонентов, которые использовали в течение суток больше 6 тыс. Мб мобильного интернета, услуга передачи данных до конца дня может предоставляться на скорости до 1,8 Мбит/c", - отмечают в компании.
При этом в "Киевстаре" подчеркивают, что 6 тыс. Мб трафика хватит на семь часов просмотра видео или на 82 часа прослушивания музыки в хорошем качестве.
При этом, по мнению оператора, скорости в 1,8 Мбит/с будет достаточно для комфортного пользования всеми популярными услугами на смартфоне: обменом сообщениями и звонками в мессенджерах, поиском информации в браузере, стримингом видео и музыки и т.п.
Оператор также не планирует ограничений по объему потребляемого трафика.
В компании подчеркивают, что 99,5% абонентов "Киевстар", которые пользуются мобильным интернетом, расходуют в месяц менее 100 тыс. мегабайт, поэтому не почувствуют никаких изменений.
Ограничения могут быть использованы только к тем абонентам, которые используют аномально большой объем интернета и перегружают сеть.
С 11 апреля "Киевстар" также обновляет условия десяти тарифных планов предоплаченной связи. В частности, существующие тарифы "Безлим Разговоры", "Безлим Соцсети", "Безлим Видео", "Максимальный Безлим", "Безлим Разговоры+", "Безлим Соцсети+", "Безлим Видео+", "Максимальный Безлим+" и "Z-тариф" будут переименованы (к названию тарифов добавится приставка "2017"), с 11 апреля на эти тарифы будет прекращена возможность подключения новых абонентов или переход уже существующих. Вместе с тем для уже подключенных абонентов все условия обслуживания и плата за пакет услуг останутся без изменений.
В то же время с 11 апреля абонентам будут доступны уже обновленные тарифные планы "Безлим Разговоры", "Безлим Соцсети", "Безлим Видео", "Максимальный Безлим", и "Z-тариф". В обновленных тарифах увеличены дополнительные минуты для звонков на номера других мобильных операторов и количество SMS. О повышении платы ничего не сообщается.
Как сообщалось, "Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% по сравнению с 2016 годом - до 16,54 млрд грн, EBITDA - на 18,1%, до 9,221 млрд грн., а абонентская база по итогам 2017 года составила около 26,5 млн абонентов мобильной связи и более 800 тыс. клиентов фиксированного интернета.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|11 марта валютная торговля на межбанке завершилась снижением курса доллара на 4,5 копеек
ТОП-НОВОСТИ
|Коболев просит отложить анбандлинг Нафтогаза на два года
|Укрнафта требует от Нафтогаза отдать 8 млрд куб. м газа
|Трамп: “Россия собирается сбивать запускаемые по Сирии ракеты. Россия - готовься”
|Гройсман попросил проверить выдачу лицензий на добычу лития окружению Кононенко
Ранее СМИ сообщили, что компания, связанная с окружением нардепа от БПП Игоря Кононенко и министра энергетики Игоря Насалика - "Петро-Консалтинг" - вне конкурса получила специальное разрешение на разработку 14 миллионов тонн литиевой руды на Донбассе.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|S&P подтвердил ПриватБанку долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги со стабильным прогнозом
|Сергей Тигипко сконцентрировал 100% акций ВиЭс банка
|Новинский выкупит акции Юнекс Банка у миноритариев
|"Мрия" в 2018 г. увеличит площади под яровыми культурами почти на 21%
Как сообщалось, "Мрия" с начала 2018 года, готовясь к весенним полевым работам, пополнила свой технический парк 22 новыми единицами сельхозтехники на сумму $2,8 млн. В частности, агрохолдинг закупил 6 прицепных опрыскивателей и 16 тракторов разной мощности.
|Киевстар установил ограничение на скорость интернета 1,8 Мбит/c после 6 Гб в сутки
|Укрпошта запустила мобильное приложение
|Интерпол объявил в международный розыск директора “Трейд Коммодити”
Это интересно
|Космический отель “Аврора” предлагает резервировать номера по $9,5 млн
|На автосалоне в Нью-Йорке состоялась мировая премьера пятидверной версии Audi RS5 — Sportback
|Facebook анонсировал возможность платного отказа от рекламы
|Новый Nissan Altima получил двигатель от Infiniti и полуавтопилот
|Канадцы собрали $100 000 на деревянные яйца для медитации
|Веган, бодибилдер и борец за права животных - что известно о стрелявшей в офисе YouTube
|Какие стратегии помогут женщинам в карьере