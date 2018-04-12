Киевстар установил ограничение на скорость интернета 1,8 Мбит/c после 6 Гб в сутки

Крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар" с 11 апреля установил ограничение скорости для услуги передачи данных в 1,8 Мбит/c после использования первых 6 Гб в сутки, но без ограничений по объему потребляемого трафика, отмечается в сообщении на сайте оператора.

"Статистика указывает, что 0,5% абонентов регулярно использует аномально большие объемы мобильного интернета - больше 100 тыс. Мб ежемесячно. Эти абоненты перегружают сеть оператора и значительно замедляют скорость интернета для остальных 99,5% абонентов", - подчеркивают в "Киевстаре".

По данным оператора, этого объема данных хватит на 112 часов просмотра видео, 1,4 тыс. часов прослушивания музыки онлайн или на загрузку более 60 фильмов в хорошем качестве.

"Чтобы предоставить равноправный доступ к качественному мобильному интернету и защитить большинство абонентов от дискриминации, с 11 апреля 2018 года компания может применять "Политику справедливого пользования сетевыми ресурсами": для абонентов, которые использовали в течение суток больше 6 тыс. Мб мобильного интернета, услуга передачи данных до конца дня может предоставляться на скорости до 1,8 Мбит/c", - отмечают в компании.

При этом в "Киевстаре" подчеркивают, что 6 тыс. Мб трафика хватит на семь часов просмотра видео или на 82 часа прослушивания музыки в хорошем качестве.

При этом, по мнению оператора, скорости в 1,8 Мбит/с будет достаточно для комфортного пользования всеми популярными услугами на смартфоне: обменом сообщениями и звонками в мессенджерах, поиском информации в браузере, стримингом видео и музыки и т.п.

Оператор также не планирует ограничений по объему потребляемого трафика.

В компании подчеркивают, что 99,5% абонентов "Киевстар", которые пользуются мобильным интернетом, расходуют в месяц менее 100 тыс. мегабайт, поэтому не почувствуют никаких изменений.

Ограничения могут быть использованы только к тем абонентам, которые используют аномально большой объем интернета и перегружают сеть.

С 11 апреля "Киевстар" также обновляет условия десяти тарифных планов предоплаченной связи. В частности, существующие тарифы "Безлим Разговоры", "Безлим Соцсети", "Безлим Видео", "Максимальный Безлим", "Безлим Разговоры+", "Безлим Соцсети+", "Безлим Видео+", "Максимальный Безлим+" и "Z-тариф" будут переименованы (к названию тарифов добавится приставка "2017"), с 11 апреля на эти тарифы будет прекращена возможность подключения новых абонентов или переход уже существующих. Вместе с тем для уже подключенных абонентов все условия обслуживания и плата за пакет услуг останутся без изменений.

В то же время с 11 апреля абонентам будут доступны уже обновленные тарифные планы "Безлим Разговоры", "Безлим Соцсети", "Безлим Видео", "Максимальный Безлим", и "Z-тариф". В обновленных тарифах увеличены дополнительные минуты для звонков на номера других мобильных операторов и количество SMS. О повышении платы ничего не сообщается.

Как сообщалось, "Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% по сравнению с 2016 годом - до 16,54 млрд грн, EBITDA - на 18,1%, до 9,221 млрд грн., а абонентская база по итогам 2017 года составила около 26,5 млн абонентов мобильной связи и более 800 тыс. клиентов фиксированного интернета.

