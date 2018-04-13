Финансовые новости
- |
- 13.04.18
- |
- 10:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Fitch повысило рейтинг дефолта Нафтогаза до уровня “В-”, прогноз “стабильный”
07:49 13.04.2018 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах НАК "Нафтогаз Украины" до уровня "В-" с "ССС", прогноз по рейтингу "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства во вторник.
Согласно документу, повышение РДЭ отражает переоценку индивидуальной кредитоспособности компании (standalone credit profile, SCP) в рамках обновленных критериев рейтингования госструктур (обнародованы 7 февраля 2018 года), благоприятное для "Нафтогаза" решение Стокгольмского арбитража, а также улучшение финпоказателей компании.
Как сообщалось, "Нафтогаз" в 2018 году планирует выйти на рынок еврооблигаций и рассчитывает на позитивное восприятие инвесторами в связи с прибыльностью компании, ростом инвестиций и добычи, а также выигранным спором с "Газпромом".
НАК "Нафтогаз Украины" в январе-сентябре 2017 года увеличил чистую консолидированную прибыль на 15% - до 27,1 млрд грн (чуть более $1 млрд по текущему курсу). Чистый доход компании возрос на 36,7% - до 130,65 млрд грн (почти $5 млрд).
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|От национализма к социализму. Сколько голосов у Тимошенко отберет Тягнибок
ТОП-НОВОСТИ
|Коломойский обсуждал с Ложкиным, что Порошенко больше не будет президентом
|Курс доллара на межбанке 11 апреля подорожал на отложенном спросе и спекуляциях
|НБУ ожидает размещения Украиной еврооблигаций на $2,5 млрд в 2018 и $1,5 млрд в 2019
|Платежи Украины по внешнему госдолгу в 2019 г. вырастут до $5,8 млрд, в 2019 – до $6,8 млрд – Минфин
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд обязал Госгеонедра продлить лицензии "Укрнафты"
|Fitch повысило рейтинг дефолта Нафтогаза до уровня “В-”, прогноз “стабильный”
|Скай банк намерен рассмотреть вопрос слияния/поглощения банка "Сич"
|S&P подтвердил ПриватБанку долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги со стабильным прогнозом
|Сергей Тигипко сконцентрировал 100% акций ВиЭс банка
|Новинский выкупит акции Юнекс Банка у миноритариев
|"Мрия" в 2018 г. увеличит площади под яровыми культурами почти на 21%
Как сообщалось, "Мрия" с начала 2018 года, готовясь к весенним полевым работам, пополнила свой технический парк 22 новыми единицами сельхозтехники на сумму $2,8 млн. В частности, агрохолдинг закупил 6 прицепных опрыскивателей и 16 тракторов разной мощности.
Это интересно
|Швейцарская купюра в 10 франков признана самой красивой банкнотой года в 2017 году
|Кабмин: водители с первым двухлетним удостоверением при нарушении будут лишены его навсегда
|Слайдер Doogee Mix 4 получит экран на всю переднюю панель и SoC Snapdragon при цене менее $300
|Космический отель “Аврора” предлагает резервировать номера по $9,5 млн
|На автосалоне в Нью-Йорке состоялась мировая премьера пятидверной версии Audi RS5 — Sportback
|Facebook анонсировал возможность платного отказа от рекламы
|Новый Nissan Altima получил двигатель от Infiniti и полуавтопилот