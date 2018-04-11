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"Киевстар" запустил 4G в диапазоне 2600 Мгц в 20 населенных пунктах
14:13 10.04.2018 |
Мобильный оператор "Киевстар" запустил высокоскоростной мобильный интернет по технологии 4G (LTE) в диапазоне 2600 Мгц в 20 населенных пунктах Украины, сообщила компания.
"6 апреля высокоскоростной мобильный интернет 4G от "Киевстар" появился в Киеве, а также в таких городах, как Днепр, Одесса, Львов, Харьков, Тернополь, Винница, Ужгород, Хмельницкий, на курортах и в пунктах пересечения границ: Затока, Каролино-Бугаз, Кирилловка, Ясиня, Поляниця, Чоп, Рава-Русская, Старовойтово, Краковец, Устилуг, Шегини", - уточняет оператор.
4G предоставляется всем абонентам оператора без дополнительной оплаты, согласно действующим тарифным планам.
В сообщении подчеркивается, что в указанных 20 населенных пунктах установлено более 500 дополнительных базовых станций для работы в диапазоне 2600 МГц. Места для их размещения были выбраны с учетом степени загруженности 3G-сети.
В то же время оператор отмечает: поскольку частоты диапазона 2600 МГц имеют незначительный радиус действия, покрытие будет не сплошным.
По его данным, максимальной теоретической скоростью передачи данных в диапазоне 2600 МГц является скорость до 300 Мбит/с, а после запуска 4G в диапазонах 2600+1800МГц эта скорость возрастет до 700 Мбит/с.
Ранее "Киевстар" планировал запуск связи 4G в диапазоне 2600 МГц до 10 апреля.
Как сообщалось, "Vodafone Украина" с 30 марта по 2 апреля провел запуск 4G связи в диапазоне 2600 МГц в 20 городах Украины.
lifecell 30 марта также сообщил, что начал предоставлять услуги связи 4G в 22 областных центрах, а также в Краматорске и Северодонецке, при этом предоставляемый по технологии 3G+ и 4,5G трафик будет тарифицироваться одинаково.
В целом "большая тройка" украинских мобильных операторов по итогам прошедшего в начале марта тендера заплатит 5,434 млрд грн за 75 МГц в диапазоне 1800 МГц за право развернуть на них связь стандарта 4G. Ранее она уже перечислила в госбюджет 2,456 млрд грн за 40 Мгц в диапазоне 2600 МГц по результатам проведенного в конце января этого года тендера для внедрения 4G. Тогда lifecell приобрел два лота суммарно на 15 МГц за 909,25 млн грн, "Киевстар" - три лота суммарно на 15 МГц за 916,3 млн грн и "Vodafone-Украина" - два лота суммарно на 10 МГц за 631 млн грн.
Согласно последним данным компаний, абонентская база "Киевстара" составила около 26,5 млн, "Vodafone-Украина" - около 20,8 млн, lifecell - 11,1 млн, из них активных - 8 млн.
"Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% по сравнению с 2016 годом - до 16,54 млрд грн, EBITDA - на 18,1%, до 9,221 млрд грн.
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