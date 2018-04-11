ЗЖБК им. Ковальской выплатит акционерам 5,85 млн грн дивидендов за 2017г

ЧАО "Завод железобетонных конструкций им. С.Ковальской" (ЗЖБК), входящее в промышленно-строительную группу (ПСГ) "Ковальская" (оба - Киев) выплатит акционерам 5,85 млн грн дивидендов по итогам 2017 года.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение приняло собрание ее акционеров на 5 апреля.

Срок выплаты дивидендов устанавливает наблюдательный совет, однако он не должен превышать шесть месяцев со дня принятия данного решения.

ЗЖБК им. Ковальской по итогам 2017 года увеличил чистую прибыль в три раза - до 242 млн грн по сравнению с 2016 годом, нераспределенная прибыль составила 150 млн грн - на 19% больше.

Завод ЖБК им. С.Ковальской - крупнейший производитель товарного бетона в Киеве - создано в 1995 году на базе одноименного предприятия.

По данным ЗЖБК, его производственные мощности составляют свыше 1,4 млн куб. м бетонных смесей, 120 тыс. куб. м железобетонных изделий, 300 тыс. кв. м фигурных элементов мощения в год.

Акционерами ЧАО на четвертый квартал 2017 года, согласно данным НКЦБФР, являлись Александр Пилипенко (36%), Сергей Пилипенко (30%), Владимир Суруп (17,3%) и Николай Суботенко (16,7%).

Уставный капитал ЧАО "Завод ЖБК им. С.Ковальской" на апрель-2018 составлял 210 тыс. грн.

ПСГ "Ковальская" основана в 2006 году. Осуществляет деятельность на рынке выпуска товарного бетона и железобетонных изделий с 1956 года.

Согласно данным веб-сайта ПСГ на 5 марта 2018 года, ПСГ как ассоциация объединяет 16 предприятий под брендом "Ковальская": производителей строительных материалов, строительный комплекс, проектную организацию, компанию по обслуживанию жилья, компанию по управлению активами, а также разнопрофильные компании, выступающие заказчиками строительства.

