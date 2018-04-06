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Dragon Capital покупает крупного украинского производителя мяса индейки
13:28 06.04.2018 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил инвестиционной компании Dragon Capital через NUF Equity Investments Limited приобрести 50% в UPG Food Holdings Limited (оба Никосия, Кипр), которая владеет крупной компанией по производству мяса индейки.
Согласно сообщению АМКУ, ведомство также предоставило разрешение на согласованные действия компаниями NUF Equity Investments Limited и Dytchi-Invest Limited в виде выполнения условий проекта договора купли-продажи акций, который будет заключен между компаниями по удержанию от конкуренции, сроком на пять лет.
В Dragon Capital пока не комментируют покупку производителя мяса индейки.
UPG Food Holdings Limited, бенефициарами которого являются Юлия и Владимир Дутчак, владеет группой компаний "УПГ-Инвест" основанной в 2002 году. Занимается выращиванием индейки и производством мяса под ТМ "Сяйвир". Включает в себя несколько производственных комплексов общей площадью около 60 тыс. кв. м, убойный цех, оборудование для охлаждения и мгновенной заморозки мяса. Мощность производства - 12 тыс. тонн мяса в год.
ГК "УПГ-Инвест" с 2014 года владеет комбикормовым заводом "Або-Микс". Его мощность составляет 12 тыс. тонн гранулированного комбикорма в год для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы. Продукция выпускается под ТМ "Agro Gold Mix", Реализуется в Украине и в странах ЕС.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "УПГ-Инвест" в 2016 году нарастил чистую прибыль на 27,5% по сравнению с 2015 годом - до 55,561 млн грн. Ее выручка увеличилась за этот период на 15,7% - до 323,26 млн грн.
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