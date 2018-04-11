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СК Раритет завершила 2017 год с чистым убытком 12,5 млн грн
07:11 10.04.2018 |
ЧАО "Страховая компания "Раритет" (Киев) в 2017 году получило 12,51 млн грн чистого убытка против 0,02 млн грн чистой прибыли в 2016 году.
Как сообщается в годовом отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НЦКФР), валовая сумма подписанных премий в минувшем году выросла на 3,4% - до 59,12 млн грн.
В перестрахование ушло 7,3 млн грн, что на 19,3% меньше показателя 2016 года. А чистые заработанные страховые премии выросли на 52,5% - до 60,36 млн грн из-за сокращения резервов незаработанных премий.
Чистые понесенные убытки по страховым выплатам увеличились на 23,3% - до 45,06 млн грн.
Валовая прибыль СК "Раритет" выросла в 2017 году по сравнению с 2016 годом в 5 раз - до 15,3 млн грн, а операционная составила 3,88 млн грн против операционного убытка в 2,53 млн грн годом ранее.
В отчете указано, что в минувшем году компания приобрела инвестиционную недвижимость - земельный участок площадью 20,0 га в Макаровском районе для дальнейшей сдачи в аренду, учитывая его по оценочной стоимости 40 млн грн.
Помимо того указывается, что в связи с решениями НКЦБФР об остановке внесения изменений в систему депозитарного учета с баланса были списаны ценные бумаги ЗНПИФ "Абсолют клуб", ЗНВКИФ "Амрита", рекламного агентства "Рефей", ПАО "Червоне предприятие" и "Конкорд", ЧАО "Укрбудэнерготехнология", облигации ООО "АФС", ООО "Компания "Бизнес инновации", ООО "СФС".
Активы компании за минувший год выросли на 29,3% - до 70,79 млн грн, в том числе текущие финансовые инвестиции сократились с 46,62 млн грн до 0,03 млн грн, а свободные денежные средства - в 5,1 раза, до 2,92 млн грн.
СК "Раритет" зарегистрировано в 1999 году, специализируется на рисковых видах страхования. Согласно годовому отчету, его основным акционером с 54,22876% выступает Ольга Пицкан. Игорю Богатыреву принадлежит 33,28124%, Татьяне Бутковской - 11,42%, Виталию Ковтюху - 1,07%.
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