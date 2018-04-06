СК “Амальтея” завершила 2017г с чистой прибылью 2,27 млн грн

ЧАО "Страховая компания "Амальтея" (Киев) в 2017 году получило 2,27 млн грн чистой прибыли против 0,03 млн грн чистого убытка в 2016 году.

Как сообщается в годовом отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), валовая сумма подписанных премий в минувшем году выросла на 65,3% - до 29,8 млн грн.

Большая часть этой суммы ушла в перестрахование - 26,84 млн грн, увеличившись с предыдущим годом на 77,8%, в результаты чистые заработанные страховые премии выросли на 5,4% - до 3,43 млн грн.

Чистые понесенные убытки по страховым выплатам упали в 7 раз - до 0,1 млн грн.

Валовая прибыль СК "Амальтея" выросла в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 29,6% - до 3,33 млн грн, операционная - в 11,4 раза, до 3,71 млн грн.

Активы компании за минувший год возросли на 0,4% - до 262,19 млн грн, в том числе текущие финансовые инвестиции остались на уровне 183,09 млн грн, а свободные денежные средства увеличились на 8,4% - до 8,91 млн грн.

СК "Амальтея" зарегистрировано в 1997 году, специализируется на рисковых видах страхования, в качестве основных видов на сайте указывает автострахование (ОСАГО, КАСКО).

Согласно годовому отчету, его основным акционером с 94,995% выступает ООО "Эквиталь" (Киев), а в госреестре бенефициаром указан глава наблюдательного совета, киевлянин Максим Вотчеников, которому напрямую принадлежит 5% акций.