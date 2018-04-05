Финансовые новости
- |
- 05.04.18
- |
- 18:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ включил Индустриалбанк и Кредобанк в перечень банков для проведения интервенций по запросу лучшего курса
18:30 05.04.2018 |
Национальный банк включил Индустриалбанк (Запорожье) и Кредобанк (Львов) в перечень банков для проведения интервенций по запросу лучшего курса вместо ПроКредит Банка и Банка инвестиций и сбережений (оба - Киев).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
В валютной интервенции в форме запроса относительно лучшего курса во 2-м квартале смогут участвовать 20 банков, которые по итогам предыдущего квартала имеют лучший общий рейтинг среди банков - участников межбанковского рынка.
Общий список выглядит следующим образом: Альфа-банк (Украина), банк "Глобус", банк "Кредит Днепр", ИНГ Банк (Украина), Индустриалбанк, Креди Агриколь Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, Приватбанк, банк "Пивденный", ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк, Ситибанк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк 6 декабря 2016 года расширил критерии отбора банков для участия в валютных интервенциях в форме запроса оптимального курса.
С октября 2016 НБУ запрашивает через торгово-информационные системы курсы покупки и продажи иностранной валюты у банков с крупнейшими объемами покупки-продажи за предыдущий квартал, после чего заключает договор с тем банком, который предложил лучший курс.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Глава правления рассказал, зачем в Ощадбанк вливают десятки миллиардов
|Финляндия дала согласие на строительства Nord Stream 2 в своей исключительной экономической зоне
|Спецназ или офисные воротнички. Кто заменит налоговую милицию
|Варшава снижает накал в конфликте с Киевом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ включил Индустриалбанк и Кредобанк в перечень банков для проведения интервенций по запросу лучшего курса
|Суд взыскал с "Донецкстали" 2,7 млрд гривен в пользу инвестфонда ICU
случае подачи апелляционной жалобы решение (если оно не отменено) вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытии апелляционного производства или принятия постановления суда апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.
|"В.А.Т.- Прилуки" в 2017г получила 102,3 млн грн чистой прибыли
|Борисполь ведет переговоры с лоукостами еasyJet и Germanwings
|"Метинвест" получил заявки на выкуп 90% евробондов-2021, владельцы 97% бумаг одобрили изменение условий
|"Молочный альянс" в 2017г увеличил продажи на 26,2%
Это интересно
|Игровой ноутбук Asus ROG Zephyrus M GM501 получил уникальную конструкцию корпуса
|Браузер Google Chrome сканирует файлы на компьютерах пользователей
|Концепт-кар Essentia стал первым электрическим Genesis
|Xiaomi представила конкурента Siri и Google Assistant
|SEC обвинила в мошенничестве основателей Centra, получивших $32 млн за счет ICO
|В Google запатентован ноутбук с двумя дисплеями на крышке
|Создатель антивируса McAfee берет по $105 000 за твит о криптовалютах