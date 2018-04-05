НБУ включил Индустриалбанк и Кредобанк в перечень банков для проведения интервенций по запросу лучшего курса

Национальный банк включил Индустриалбанк (Запорожье) и Кредобанк (Львов) в перечень банков для проведения интервенций по запросу лучшего курса вместо ПроКредит Банка и Банка инвестиций и сбережений (оба - Киев).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

В валютной интервенции в форме запроса относительно лучшего курса во 2-м квартале смогут участвовать 20 банков, которые по итогам предыдущего квартала имеют лучший общий рейтинг среди банков - участников межбанковского рынка.

Общий список выглядит следующим образом: Альфа-банк (Украина), банк "Глобус", банк "Кредит Днепр", ИНГ Банк (Украина), Индустриалбанк, Креди Агриколь Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, Приватбанк, банк "Пивденный", ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк, Ситибанк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк 6 декабря 2016 года расширил критерии отбора банков для участия в валютных интервенциях в форме запроса оптимального курса.

С октября 2016 НБУ запрашивает через торгово-информационные системы курсы покупки и продажи иностранной валюты у банков с крупнейшими объемами покупки-продажи за предыдущий квартал, после чего заключает договор с тем банком, который предложил лучший курс.