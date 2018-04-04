Борисполь ведет переговоры с лоукостами еasyJet и Germanwings

Лоукостер еasyJet заинтересован в полетах по направлению Киев-Берлин, но ему придется конкурировать за частоты с Germanwings

Британская лоукост-авиакомпания еasyJet и аэропорт Борисполь ведут переговоры о полетах в Украину. Об этом в интервью LIGA.net заявил гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин.

"еasyJet пока заинтересован только в одном направлении - Берлин, но там проблема с частотами. Более того, к этому направлению есть большой интерес у немецкого лоукостера Germanwings, но из-за ограничения частот между аэропортами Франкфурта, Берлина и Мюнхена эта авиакомпания ничего подтвердить нам пока не могла. Хотя этот вопрос обсуждается уже второй год, я настроен оптимистично", - пояснил Рябикин.

Уже после интервь, в пятницу, 30 марта, Госавиаслужба выпустила пресс-релиз о том, что Украина и Германия договорились об увеличении совокупных частот для авиакомпаний на маршрутах из Киеве в Берлин, Франкфурт и Мюнхен - с 28 до 52 рейсов в неделю.

Также, по словам Рябикина, в ближайшее время в Борисполь начнут полеты авиакомпания AirMalta и SN Brussels Airlines. «В ближайшее время ждем AirMalta, которая открывает совершенно новое для нас направление в Валлетту. Очень надеемся, что возобновит рейсы в Брюссель SN Brussels Airlines. Конец года - Ryanаir. Это те компании, которые находятся в зоне видимости», - уточнил гендиректор аэропорта.

Ранее гендиректор аэропорта Львов Татьяна Романовская также заявляла, что ведет переговоры с еasyJet об открытии рейсов в три британских города.