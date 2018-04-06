Финансовые новости
- |
- 06.04.18
- |
- 14:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
"АвтоКрАЗ" в 2017 г. сократил чистый доход на 15%
07:36 06.04.2018 |
ЧАО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.), единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, в 2017 году получил чистый доход в размере 1 млрд 048 млн грн (в 2016 году чистый доход составлял 1 млрд 232 млн грн).
Согласно пресс-релизу компании во вторник, такую сумму дохода сообщил в своем докладе на собрании акционеров 3 апреля генеральный директор ЧАО "АвтоКрАЗ" Роман Черняк.
В пресс-релизе не приведено количество выпущенных в прошлом году автомобилей, но отмечается, что в общем их количестве наибольшую долю - 41% - занимают бортовые автомобили, 38% - шасси под монтаж различного спецоборудования, тягачи - 17%, самосвалы - 3%, сортиментовозы - 1%.
На внутренний рынок было поставлено 81% реализованной автотехники, при этом втрое выросли поставки гражданскому сектору Украины, в страны дальнего зарубежья экспортировано 5% авто, СНГ - 14%.
Одним из важных событий года гендиректор назвал прохождение ЧАО "АвтоКрАЗ" первого надзорного аудита системы менеджмента качества в период действия сертификата, полученного в ноябре 2016 года, подтверждающего соответствие системы требованиям ISO/TS 16949:2009. Для повышения качества выпускаемой продукции в договора на поставку были включены требования по функционированию аналогичной системы менеджмента качества у поставщиков.
Капитальные инвестиции в 2017 году составили 1,8 млн грн, и были направлены на приобретение оборудования, инструмента, инвентаря, необходимых для организации производственного процесса, модернизацию и реконструкцию основных средств. На текущие и капремонты сооружений и оборудования израсходовано около 29 млн грн, содержание поликлиники, общежитий, столовых, дворца культуры и других объектов - около 7,5 млн грн.
В докладе финансового директора было отмечено, что рост расходов и недостаточные объемы производства, постоянный рост валютных курсов, начисленная сумма процентов за пользование кредитными ресурсами сказались на том, что "АвтоКрАЗ" получил в 2017 году значительные убытки.
Как сообщалось, по предварительным данным, опубликованным в информации к повестке дня собрания акционеров, убыток ЧАО составил 235,55 млн грн - на 24,7% больше, чем в 2016 году.
На текущий год, в частности, запланирован рост объемов производства и продаж автомобилей за счет удержания позиций на внутреннем рынке и увеличения заказов на экспорт, продолжение работ по адаптации двигателей Евро-6, создание перспективных моделей автомобилей, в первую очередь - для нужд украинской армии, и компактных грузовиков для коммунальных нужд с целью импортозамещения и расширения присутствия.
Собрание акционеров также переизбрало наблюдательный совет ЧАО. Согласно сообщению в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, главой набсовета переизбрана советник гендиректора Зоя Шишкина, также в его состав вновь вошла Наталья Вдович.
Вместе с тем, из состава НС выведен Сергей Сазонов, который с 2013 года до января 2018 года возглавлял набсовет "АвтоКрАза", а с 2004 по 2012 год занимал должность гендиректора.
Вместо него в состав НС введен Геннадий Музыка, который с марта 2016 года являлся заместителем гендиректора ФК "Ворскла", а с ноября того же года занимает должность директора по стратегическому планированию ЧАО "АвтоКрАЗ".
Собрание также ликвидировало ревизионную комиссию, руководствуясь положением нового законодательства.
Акционеры также решили передать в коммунальную собственность территориальной громады Кременчуга общежития, находящиеся по адресу г.Кременчуг, ул.Вадима Пугачева, 14.
"АвтоКрАЗ" выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной техники "КрАЗ" для работы во всех отраслях экономики и в Вооруженных силах Украины.
По данным финотчета компании, в 2016 году ее чистый доход составил 1 млрд 232 млн грн (на 36% меньше, чем годом ранее), чистый убыток сократился на 40%, до 189 млн грн.
За 2016 год изготовлено 772 ед. автотехники, в том числе 741 грузовой автомобиль, 31 ед. прицепной техники. Реализовано 726 грузовиков, в том числе 47% - на внутренний рынок.
На 2017 год первоначально было запланировано выпустить 1,2 тыс. автомобилей, но фактические объемы компания не разглашала.
Компания входит в финансово-промышленную группу бизнесмена Константина Жеваго.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Маленький сербский блеф: зачем Белграду обострение конфликта с Косовом
ТОП-НОВОСТИ
|Эксперты улучшили прогноз роста ВВП Украины на 2018г до 3,2% и ухудшили на 2019-2020гг до 3,1-3,3% - МЭРТ
|Большой договор не расторгнут, так как в нем РФ признает территориальную целостность Украины – Климпуш-Цинцадзе
"Мы сейчас имеем базу, которую мы можем использовать в наших судебных исках против РФ, как раз ссылаясь, в частности, не только на нарушение международных многосторонних соглашений со стороны РФ, а непосредственное нарушение двустороннего соглашения", - вице-премьер.
|Отставка правительства отменяется. Переформатирование тоже
|Доллар резко обваливают перед Пасхой и готовят к новым качелям
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Dragon Capital покупает крупного украинского производителя мяса индейки
|СК “Амальтея” завершила 2017г с чистой прибылью 2,27 млн грн
|"АвтоКрАЗ" в 2017 г. сократил чистый доход на 15%
|НБУ включил Индустриалбанк и Кредобанк в перечень банков для проведения интервенций по запросу лучшего курса
|Фонд под управлением ICU собрал обязательства "Донецкстали" на 7,8 млрд грн
случае подачи апелляционной жалобы решение (если оно не отменено) вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытии апелляционного производства или принятия постановления суда апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.
|"В.А.Т.- Прилуки" в 2017г получила 102,3 млн грн чистой прибыли
|Борисполь ведет переговоры с лоукостами еasyJet и Germanwings
Это интересно
|Apple работает над бесконтактным дисплеем для будущих iPhone
|Ущерб криптовалютных инвесторов от хакеров и мошенников составил $1,7 млрд
|Subaru Forester получил новую платформу и двигатель
|Опубликован перечень смартфонов с поддержкой Project Treble
|Игровой ноутбук Asus ROG Zephyrus M GM501 получил уникальную конструкцию корпуса
|Браузер Google Chrome сканирует файлы на компьютерах пользователей
|Концепт-кар Essentia стал первым электрическим Genesis