МХП разместил 8-летние евробонды на $550 млн с доходностью 6,95%

"Мироновский хлебопродукт" (МХП) завершил размещение восьмилетних еврооблигаций на $550 млн с доходностью 6,95% годовых, сообщила холдинговая компания агрохолдинга MHP SE на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).

Компания напоминает, что вырученные средства будут направлены, в том числе, на финансирование выкупа всех или части евробондов-2020.

Кроме того, MHP SE сообщила, что акцептировала все поданные на начальном этапе выкупа заявки на сумму $409,783 млн из $495,6 млн еврооблигаций в обращении.

На этом этапе компания предлагала выкупать еврооблигации-2020 по $1,095 тыс. за $1 тыс. номинала (не считая накопленных процентов).

После 21 марта (конечный срок начального этапа - ИФ) за $1 тыс. номинальной стоимости еврооблигаций будет выплачиваться $1,065 тыс.

Окончательный срок приема заявок - 23:59 по нью-йоркскому времени 6 апреля 2018 года.

Совместными менеджерами сделки выступают британские подразделения J.P. Morgan, ING Bank и UBS.

Помимо еврооблигаций-2020, в обращении находятся евробонды на $500 млн со сроком обращения до 2024 года и ставкой купона 7,75% годовых.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.