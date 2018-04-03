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"Укрзализныця" выберет поставщика продуктов питания в пассажирских поездах из четырех компаний
10:44 03.04.2018 |
ПАО "Укрзализныця" в понедельник провело процедуру раскрытия конкурсных предложений на определение единого оператора по поставке продуктов питания для пассажирских поездов дальнего следования.
Как отмечается в сообщении "Укрзализныци", на конкурс, который проводится с целью обеспечения наилучших стандартов сервиса в поездах, свои предложения прислали четыре компании.
"В конкурсе участвуют компании: "WOG Ритейл", "Аллюр ЛТД", "Витмарк-Украина" и ООО "Украинская оптовая торговая компания". Согласно условиям конкурсной документации, оценка предложений будет происходить в течение не более 10 рабочих дней с момента их вскрытия", - отмечается в сообщении.
Главным критерием выбора поставщика является гарантия высокого качества продукции.
Участники конкурса должны предложить стандартный ассортимент продукции для реализации в поездах с обязательным нанесением фирменного стиля "Укрзализныци": чай, кофе натуральный и растворимый, сливки к кофе, кофейный напиток, печенье галетное и песочное, вафли шоколадные и ванильные, другие кондитерские изделия (круассаны, бисквит, шоколадные батончики), чипсы, сухарики, арахис, завтраки (каша пакетированная), сок, вода минеральная и сладкая, сахар.
"Укрзализныця" объявила проведение открытого конкурса на определение единого поставщика продуктов питания, которые будут реализовываться пассажирам в поездах дальнего следования 16 марта 2018 года.
Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" привлекла "Фреш Фуд Систем" для продажи книг в "Интерсити" и "Интерсити+".
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