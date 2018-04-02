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По требованию НБУ уволили главу ТАСкомбанка
15:03 02.04.2018 |
Глава "ТАСкомбанка" Елена Мелеш была уволена по требованию Национального банка Украины. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщил директор департамента финансового мониторинга Национального банка Украины Игорь Береза, передает корреспондент РБК-Украина.
"Мы имеем право потребовать от банков такие меры влияния. В данном случае такое требование было", - сказал он.
По словам Березы такая же мера была применена к Мелеш за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Напомним, Национальный банк в феврале 2018 года применил меры воздействия к двум банковским учреждениям, одно из которых оштрафовал на более чем 6 млн гривен.
В частности, к ПАО "ТАСкомбанк" была применена мера воздействия в виде штрафа в размере 6 млн 80 тыс. гривен за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга; невыполнение банком обязательства отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга; ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять управление рисками.
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