По требованию НБУ уволили главу ТАСкомбанка

Глава "ТАСкомбанка" Елена Мелеш была уволена по требованию Национального банка Украины. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщил директор департамента финансового мониторинга Национального банка Украины Игорь Береза, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы имеем право потребовать от банков такие меры влияния. В данном случае такое требование было", - сказал он.

По словам Березы такая же мера была применена к Мелеш за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Напомним, Национальный банк в феврале 2018 года применил меры воздействия к двум банковским учреждениям, одно из которых оштрафовал на более чем 6 млн гривен.

В частности, к ПАО "ТАСкомбанк" была применена мера воздействия в виде штрафа в размере 6 млн 80 тыс. гривен за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга; невыполнение банком обязательства отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга; ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять управление рисками.