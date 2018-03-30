Финансовые новости
- |
- 30.03.18
- |
- 21:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Фонд гарантирования продает кредиты "Великой Кишени"
17:31 30.03.2018 |
Фонд гарантирования выставил на голландские торги кредиты компаний, входящих в состав холдинга, управляющего известными розничными продуктовыми сетями.
Об этом сообщает пресс-сулжба Фонда.
Одним лотом на торги выставляются права требования по шести кредитам. В один пул объединены активы трех банков - ОАО "Банк Форум", "ОАО "Банк "Киевская Русь" и АО "Дельта Банк". К этому активы выставлялись на индивидуальные торги от 9 до 13 раз.
"Все заемщики - пять юридических лиц - не находятся в процессе прекращения, ведут активную хозяйственную деятельность и входят в состав холдинга, управляющего хорошо известными продуктовыми сетями в Украине и Молдове", - отмечают в пресс-службе.
В Фонде отметили, что аукцион по продаже прав требования по кредитам состоится 6 апреля в системе "ProZorro.Продажи". Права требования по кредитам, задолженность по которым достигла 685,26 млн гривен, выставляются на торги по голландской модели.
Автоматически и пошагово цена максимально может снизиться до 137,05 млн гривен.
Напомним, с 26 марта 2018 Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжает осуществлять выплаты возмещения средств вкладчикам АО "Банк" Финансы и Кредит".
Экономическая правда
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Директор НАБУ Артем Сытник: Риск сохранения Холодницкого на посту превышает все другие риски
|Луценко просит КДК прокуроров рассмотреть вопрос снятия Холодницкого с поста замгенпрокурора-руководителя САП
|Луценко и Сытник пожаловались на Холодницкого в КДК прокуроров
|Профицит текущего счета платежного баланса в феврале составил $9 млн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Полтава-банк выплатит 6,306 млн грн дивидендов
|Фонд гарантирования продает кредиты "Великой Кишени"
|Киевстар объяснил задержку с запуском 4G - ждет разрешений
Мобильный оператор надеется запустить 4G до 10 апреля. 4G - это четвертое поколение высокоскоростного мобильного Интернета на базе технологии LTE Advanced Pro, обеспечивающей до 5 раз более высокую скорость загрузки, до 10 раз более высокую скорость передачи данных
|Vodafone собирается создать одну из самых крупных розничных сетей электроники. Возможно ли это?
|OKKO планирует поставлять электроэнергию украинским потребителям
|Lifecell запустил 4G во всех областных центрах Украины
|Суд наложил арест на счета оператора платежной системы и электронных денег Электрум за финансирование терроризма
Это интересно
|Xiaomi представила беспроводную гарнитуру Mi Collar
|Первые 100 дней начальника: как избежать участи волка-одиночки
|Инспекторы снимут, собственники ответят. 10 новых правил парковки
|В Великобритании запустили первый беспилотный поезд
|Acura RDX: новая платформа, турбомотор и 10-ступенчатый автомат
|Компания Boeing стала новой жертвой WannaCry
|Арестован еще один подозреваемый по делу об ограблении сейфового хранилища в лондонском ювелирном квартале Хаттон-Гарден