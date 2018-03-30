Фонд гарантирования выставил на голландские торги кредиты компаний, входящих в состав холдинга, управляющего известными розничными продуктовыми сетями.

Об этом сообщает пресс-сулжба Фонда.

Одним лотом на торги выставляются права требования по шести кредитам. В один пул объединены активы трех банков - ОАО "Банк Форум", "ОАО "Банк "Киевская Русь" и АО "Дельта Банк". К этому активы выставлялись на индивидуальные торги от 9 до 13 раз.

"Все заемщики - пять юридических лиц - не находятся в процессе прекращения, ведут активную хозяйственную деятельность и входят в состав холдинга, управляющего хорошо известными продуктовыми сетями в Украине и Молдове", - отмечают в пресс-службе.

В Фонде отметили, что аукцион по продаже прав требования по кредитам состоится 6 апреля в системе "ProZorro.Продажи". Права требования по кредитам, задолженность по которым достигла 685,26 млн гривен, выставляются на торги по голландской модели.

Автоматически и пошагово цена максимально может снизиться до 137,05 млн гривен.

Напомним, с 26 марта 2018 Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжает осуществлять выплаты возмещения средств вкладчикам АО "Банк" Финансы и Кредит".





Экономическая правда