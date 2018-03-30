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Киевстар объяснил задержку с запуском 4G - ждет разрешений
14:29 30.03.2018 |
Мобильный оператор Киевстар анонсирует запуск 4G в диапазоне 2600 МГц до 10 апреля, поскольку еще не получил всех необходимых разрешений.
Об этом на Facebook написал президент оператора Петр Чернышов.
"Мы ждем получения всей необходимой разрешительной документации и проводим дополнительные настройки сети, в связи с новыми требованиями контролирующих госорганов", - отметил он.
Какие именно новые требования Чернышов не уточнил, но пообещал что 4G у компании будет лучше, чем у конкурентов.
Напомним, сегодня утром lifecell запустил связь 4G во всех областных центрах Украины (кроме городов Донецк и Луганск), а также в Северодонецке и Краматорске.
Чуть позже Vodafone Украина запустила 4G в Киеве, Броварах, Борисполе, Вишневом, Ирпене, Чабанах, Днепре, Павлограде, Харькове, Купянске, Запорожье, Энергодаре, Бердянске, Львове, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске, Палянице, Яремче, Ужгороде, Мукачево, Черновцах, Новоселице, Луцке, Кропивницком, Одессе, Лиманке и Херсоне.
4G - это четвертое поколение высокоскоростного мобильного Интернета на базе технологии LTE Advanced Pro, обеспечивающей до 5 раз более высокую скорость загрузки, до 10 раз более высокую скорость передачи данных.
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|Киевстар объяснил задержку с запуском 4G - ждет разрешений
Мобильный оператор надеется запустить 4G до 10 апреля. 4G - это четвертое поколение высокоскоростного мобильного Интернета на базе технологии LTE Advanced Pro, обеспечивающей до 5 раз более высокую скорость загрузки, до 10 раз более высокую скорость передачи данных
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