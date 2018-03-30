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OKKO планирует поставлять электроэнергию украинским потребителям
11:36 30.03.2018 |
Холдинг OKKO Group в ближайшие месяцы начнет торговлю электрической энергией на рынке Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
«23 марта компания «ОККО Контракт», входящая в его состав, получила лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставкам электроэнергии», - говорится в сообщении.
Руководитель департамента продаж новых продуктов OKKO Group Владимир Остащук рассказал, что компания продолжает развиваться в направлении комплексной энергосервисной компании, в которой клиент из одних рук сможет приобрести все необходимые энергетические ресурсы - нефтепродукты, природный газ, электроэнергию.
«Мы со своей стороны можем предложить выгодные пакетные предложения и наиболее удобную механику расчетов. А сотрудничество с экономически мощной бизнес-группой выступает в свою очередь гарантом надежности в выполнении своих обязательств», - рассказал он.
Остащук также отметил, что сейчас компания завершает процедурные работы для выхода на рынок электроэнергии и начала предварительные переговоры с потенциальными партнерами. Холдинг будет осуществлять операции, связанные с трейдингом электроэнергии, в тех рыночных сегментах, создание которых предусмотрено законом о либерализации энергорынка в Украине.
В то же время OKKO Group планирует развивать и собственные мощности по производству солнечной электроэнергии.
Как сообщал enkorr, до конца 2018 года на крыше и фасаде центрального офиса холдинга во Львове будут установлены солнечные панели и генерирующее оборудование общей мощностью 200 кВт. В прошлом году ОККО установила солнечные электростанции на крыше двух своих автозаправочных комплексов - в Киеве и Черновцах.
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