OKKO планирует поставлять электроэнергию украинским потребителям

Холдинг OKKO Group в ближайшие месяцы начнет торговлю электрической энергией на рынке Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«23 марта компания «ОККО Контракт», входящая в его состав, получила лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставкам электроэнергии», - говорится в сообщении.

Руководитель департамента продаж новых продуктов OKKO Group Владимир Остащук рассказал, что компания продолжает развиваться в направлении комплексной энергосервисной компании, в которой клиент из одних рук сможет приобрести все необходимые энергетические ресурсы - нефтепродукты, природный газ, электроэнергию.

«Мы со своей стороны можем предложить выгодные пакетные предложения и наиболее удобную механику расчетов. А сотрудничество с экономически мощной бизнес-группой выступает в свою очередь гарантом надежности в выполнении своих обязательств», - рассказал он.

Остащук также отметил, что сейчас компания завершает процедурные работы для выхода на рынок электроэнергии и начала предварительные переговоры с потенциальными партнерами. Холдинг будет осуществлять операции, связанные с трейдингом электроэнергии, в тех рыночных сегментах, создание которых предусмотрено законом о либерализации энергорынка в Украине.

В то же время OKKO Group планирует развивать и собственные мощности по производству солнечной электроэнергии.

Как сообщал enkorr, до конца 2018 года на крыше и фасаде центрального офиса холдинга во Львове будут установлены солнечные панели и генерирующее оборудование общей мощностью 200 кВт. В прошлом году ОККО установила солнечные электростанции на крыше двух своих автозаправочных комплексов - в Киеве и Черновцах.