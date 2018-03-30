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Lifecell запустил 4G во всех областных центрах Украины
09:58 30.03.2018 |
Мобильный оператор lifecell первым в Украине запустил связь 4G во всех областных центрах Украины (кроме городов Донецк и Луганск). Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Кроме областных центров связь появилась также в Северодонецке и Краматорске.
Отмечается, что так как связь 4G запущена в диапазоне 2600 МГц, который покрывает небольшие площади, но позволяет обеспечить высокую скорость большому количеству абонентов, связь не покроет всю территорию городов, а будет работать в местах большого скопления людей.
Для теста сети оператор предоставил абонентам неделю бесплатного пользования.
Киевстар и Vodafone пока не объявляли о запуске, но это будет в ближайшее время.
Запуск более массового 4G в диапазоне 1800 МГц планируется операторами и июле.
Накануне сообщалось, что Украинский государственный центр радиочастот, начиная с 30 марта, готов выдать мобильным операторам разрешение на эксплуатацию базовых станций связи 4G.
4G - это четвертое поколение высокоскоростного мобильного Интернета на базе технологии LTE Advanced Pro, обеспечивающей до 5 раз более высокую скорость загрузки (download), до 10 раз более высокую скорость передачи данных.
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